Yazar Cevat Özkaya 72 yaşında hayatını kaybetti, yarın toprağa verilecek - Son Dakika
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Yazar Cevat Özkaya 72 yaşında hayatını kaybetti, yarın toprağa verilecek

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Pınar Yayınları Genel Yayın Yönetmeni ve yazar Cevat Özkaya, kolon kanseri tedavisi gördüğü süreçte 72 yaşında vefat etti. Cenaze namazı 17 Ekim 2026'da Üsküdar Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak; Özkaya Kartal Soğanlık Mezarlığı'nda defnedilecek.

Pınar Yayınları'nın kurucularından ve Genel Yayın Yönetmeni, yazar Cevat Özkaya hayatını kaybetti.

Kolon kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören 72 yaşındaki Özkaya yarın toprağa verilecek.

Pınar Yayınlarının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yayınevimizin kurucularından, genel yayın yönetmenimiz, kıymetli büyüğümüz ve hocamız Cevat Özkaya'nın cenaze namazı, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü öğle namazını müteakip Üsküdar Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacaktır. Merhum, cenaze namazının ardından Kartal Soğanlık Mezarlığı'nda defnedilecektir. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verilerek Özkaya'nın vefatı duyuruldu.

Cevat Özkaya hakkında

Özkaya, 1954'te Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğdu. İstanbul Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü'nden mezun oldu. 1974'te Trabzon Öğretmen Okulu'nda kısa süre öğretmenlik yapan Özkaya, askerlik görevinin ardından 1976'da Cağaloğlu'ndaki Pınar Yayınları'nda yazı işleri müdürü olarak yayıncılık hayatına başladı.

Pınar dergisinin yanı sıra Gerçek ve Umran dergilerindeki çalışmalarıyla da yayıncılık faaliyetlerini sürdüren Özkaya, 1988'de kurulan Araştırma ve Kültür Vakfının kurucuları arasında yer aldı ve Umran dergisinin yayın yönetmenliğini yürüttü.

Pınar Yayınları'nın da kurucuları arasında yer alan Özkaya, yayıncılık faaliyetlerinin yanı sıra sivil toplum çalışmalarında da görev aldı. Bir dönem Mazlum-Der Genel Başkanlığı yaptı.

Kaynak: AA
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