Yazar Peren Birsaygılı Mut, İsrail'in kurucu edebi ve düşünsel altyapısını kaleme aldı Açıklaması - Son Dakika
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Yazar Peren Birsaygılı Mut, İsrail'in kurucu edebi ve düşünsel altyapısını kaleme aldı Açıklaması

Yazar Peren Birsaygılı Mut, İsrail\'in kurucu edebi ve düşünsel altyapısını kaleme aldı Açıklaması
20.06.2025 00:21
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Yazar Peren Birsaygılı Mut, İsrail'in kuruluşuna katkı sağlayan 30 siyonist yazarın portrelerini, eserlerini ve dönemin yayın organlarını analiz etti.

Yazar Peren Birsaygılı Mut, İsrail'in kuruluşuna katkı sağlayan 30 siyonist yazarın portrelerini, eserlerini ve dönemin yayın organlarını analiz etti.

Mut, "İsrail'in Zihin Haritası: Siyonist Edebiyat" başlıklı yeni kitabında, İsrail'in kurucu edebi ve düşünsel altyapısını ortaya koydu. Dönemin gazete, dergi ve yayınevlerinden yola çıkarak İsrail'in fikir dünyasının derinlemesine incelendiği çalışma, Farabi Kitap tarafından yayımlandı.

Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi içerisindeki Taksim Kitabevi'nde okurlarla bir araya gelen Mut, yeni kitabı üzerine söyleşi yaptı ve kitaplarını imzaladı.

"Filistin öyle bir saha ki çalışmaya başladığınızda bırakamıyorsunuz"

Bu eseriyle Türkiye'deki Filistin çalışmaları literatürüne katkı sunmayı hedefleyen Mut, programda yaptığı konuşmada, 2008-2009 yıllarında Türkiye'de Filistin edebiyatının yeterince bilinmediğini belirterek, "Sadece Filistinli büyük vatan şairi Mahmud Derviş'i tanıyorduk. O zaman Filistin edebiyatını çalışmaya karar verdim. Bir yandan da 'bir Filistin edebiyatı belgeseli yapabilir miyiz' diye eşimle hayal kurduk. '5 bölüm olarak önemli Filistinli edebiyatçıların hayat hikayesini, Türk toplumuna anlatsak' dedik ve o dönem 5 isim seçtik." dedi.

Mut, ilk olarak belgesel için Mahmud Derviş, Gassan Kenefani, Fatma Tuğan, Naci El-Ali ve Semih El-Kasım isimlerini belirlediklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu belgesel için eşim, 8, 9 ülkeye seyahat etti. Bu edebiyatçıların aileleriyle görüştük, yakın arkadaşlarıyla röportajlar yaptık. Ben de belgesel metinlerini yazdım. Böylece belgesel 'Sürgündeki Sevda Filistin' adıyla çıkmış oldu ve beş bölüm halinde sanırım 2014'te TRT Belgesel'de yayımlandı. Beğenildi, güzel tepkiler de aldı. Ama Filistin öyle bir saha ki çalışmaya başladığınızda bırakamıyorsunuz. 'Belgesel metinlerin üzerine biraz daha çalışayım, geliştireyim' dedim ve ilk kitabım 'Zeytin Ağaçlarının Arasında Filistin Direniş Edebiyatından Portreler' 2017'de çıktı. Bu kitap, İsrail'in kuruluşundan sonra Filistinli edebiyatçıları anlatıyordu, yani 1948 sonrası."

"Yaşanan toplumsal olaylara karşı kürsüde hep Filistinli edebiyatçılar, şairler var"

Filistin direnişi ve edebiyatının Osmanlı'nın bölgeden çekilmesi ve orada bir İngiliz mandası kurulmasıyla başladığına işaret eden Mut, Filistinlilerin 1920'de, 1923'te, 1930 ve 1939'da siyasi olaylara karşı ayaklandığını aktararak, "O dönemler bölgeye büyük bir siyonist göç başlıyor. O dönemden itibaren de çok sayıda katliam da başlıyor. Mesela 1920'de siyonist çeteler, camileri, okulları, tren istasyonlarını bombalatıyorlar. O dönemki yaşanan toplumsal olaylara karşı kürsüde hep Filistinli edebiyatçılar, şairler var. Mesela Muhammed İzzet Derveze var. Kendisi daha çok bizim ülkemizde İslam alimi kimliğiyle tanınır ama önemli bir edebiyatçıdır." diye konuştu.

Peren Birsaygılı Mut, Türkiye'nin Milli Mücadele döneminde yaşadıklarının benzerini, Filistin halkının da yaşadığına dikkati çekerek, Mehmet Akif Ersoy gibi nice usta şairin de o dönem Filistin'den çıktığını, vatanlarını savunmak için kaleme sarıldıklarını söyledi.

İkinci kitabını "Kalem ve Tüfek Büyük Filistin İsyanı'ndan Portreler (1936-1939)" başlığıyla, üçüncü kitabını da İzzeddin el-Kassam üzerine yazdığını dile getiren Mut, "İzzeddin el-Kassam, Filistin direnişini başlatan isim. İngilizler ve siyonist çeteler tarafından 1935'te şehit edilmiş. İzzeddin el-Kassam, aslında bir Osmanlı vatandaşı olarak dünyaya geldi. Gençlere bu ismi anlatmak, yakından tanınmasını istediğim için aslında bu kitabı yazdım." ifadesini kullandı.

"İsrail'in zihin haritasını çıkartmaya çalıştım"

"İsrail'in Zihin Haritası: Siyonist Edebiyat"ın, dördüncü kitabı olduğunu belirten Mut, şunları kaydetti:

"Allah izin verdikçe Filistin edebiyatı üzerine çalışmak istiyorum. Çünkü Filistin edebiyatında yazılacak çok şey var. Ama bir parantez açarak bir yandan siyonist edebiyatını çalışmak istedim. Siyonist edebiyatı, şu bakımdan önemli. Aslında İsrail, 14 Mayıs 1948'de kurulduğunda bunu bir siyasi sonuç olarak görürüz. Ama bu bir siyasi sonuç değil, çok uzun yıllar devam eden edebi ve kültürel bir mücadelenin sonucudur. Siyonizm aslında siyasette doğmuyor. 150, 200 sene öncesinde İngiliz, Alman, Fransız ve Rus edebiyatında siyonizmin ortaya çıktığını görüyoruz. Çok sayıda kitap kaleme alıyorlar ve şunu söylüyorlar, 'bu mazlum Yahudiler nereye gidecekler?' Yahudiler o dönem zulme maruz kalıyorlar. Bir toprağa ihtiyaçları olduğu algısı yaratılıyor ve 'Filistin'e gitmek zorundayız' diyorlar. Bunun için 1800'lerin başından itibaren büyük bir edebi faaliyet başlatıyorlar. İlk önce Filistin'e bir zihinsel dönüş sağlamak istiyorlar. O zihinsel dönüşü sağladıktan sonra da o dönüşü fiziken mümkün kılmaya çalışıyorlar. Bunun için onlarca siyonist yazar ve şair, onlarca kitap var. Ben bu son kitabımda da bunları inceledim. Bir bakıma aslında İsrail'in zihin haritasını çıkartmaya çalıştım."

Mut, kitabında ayrıca siyonist tiyatronun izlerini sürmeye çalıştığını, İsrail'in milli marşının hikayesini ve 30'a yakın, siyonizme katkı sunan ismi incelediğini anlattı.

Son çalışmasında siyonist edebiyat tarihini 1948'e kadar yazdığını söyleyen Mut, çağdaş siyonist edebiyatını daha kapsamlı araştırarak, farklı bir kitapta kaleme alacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Edebiyat, Güncel, İsrail, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yazar Peren Birsaygılı Mut, İsrail'in kurucu edebi ve düşünsel altyapısını kaleme aldı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yazar Peren Birsaygılı Mut, İsrail'in kurucu edebi ve düşünsel altyapısını kaleme aldı Açıklaması - Son Dakika
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