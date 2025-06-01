Yazarlık Mektebi Mezuniyet Töreni Yapıldı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından düzenlenen "TDED Yazarlık Mektebi", "Çocuk Edebiyatı Yazarlık Mektebi" ve "Editörlük Mektebi"ni başarıyla tamamlayan katılımcılara belgeleri törenle takdim edildi.

Eyüpsultan'daki TDED Genel Merkezi'ndeki törende konuşan TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem, yazarlığın kültürel aktarım için önemli bir unsur olduğunu ve kültürüne yabancılaşmamış yazarlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Türkiye'de "kendi tarihini değersizleştirme hastalığı" olduğuna dikkati çeken Erdem, "Bizim yerli, milli, kendi dilini, dinini bilen yazarlarımızın olması gerekiyor. Bugünün savaşı bu sahada oluyor. Biz de dernek olarak yazma meselesini çok önemsiyoruz ve düzenlediğimiz yazarlık mektebi de bunun bir göstergesidir." dedi.

"Yapmamız gereken 'usta çırak' modeliyle yol almaktır"

Katılımcıların iyi bir eğitimden geçtiğini belirten Erdem, "Yazarlık Mektebi'ne devam edenler önemli bir deneyime sahip oldu. Ama alınan eğitim burada kalmamalı. Medeniyetimizden nefret ederek, usta-çırak ilişkisinin asıl olduğu medreseleri 'tu kaka' ilan ettik. Yapmamız gereken iş, medrese sisteminde zirveye ulaşan 'usta-çırak' modeliyle yol almaktır. Bugün Batı bu modeli yeniden keşfediyor. Yazarlık Mektebi'nde bunu uygulamaya ve geliştirmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Erdem, yazarlığın eleştiriye açık olmayla birlikte ilerleyeceğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yazmaya, her ne olursak olsun devam etmek zorundasınız. Eleştiriye açık olmak yazarlığın ayrılmaz bir parçasıdır. Buradan mezun olan yazar adaylarımıza önemli görevler düşüyor. Çünkü bizim en büyük meselemiz, toplumu ifsat eden yazar çizerlerdir. Onlar gerçek olmayanları gerçek gibi takdim ediyorlar. Bizim gibi ülkelerin en büyük meselesi kendini aydın sanan cahillerin varlığıdır ve artık dilini bilmeyen sahte aydınlardan kurtulmamız gerekiyor."

"Kapitalizm kitabı bir tüketim nesnesine dönüştürdü"

Yazarlık Mektebi'nin son dersinde konuşan sosyolog-yazar Erol Erdoğan, yayıncılığın ve yazarlığın endüstrileşmesiyle birlikte birtakım yanlışların ortaya çıktığını ifade etti.

Söz konusu yanlışların birbirine tamamlayan bir anlama sahip olduğunun altını çizen Erdoğan, "Bizim kültürümüzde okumak ve yazmak birbirinden ayrılmaz. Bu yüzden 'okuryazar' kelimesi, bir bütün olarak yazılır. Eskiler de 'Okuryazar mısın?' diye sorarlardı. Bu, bizim kültürümüzün meseleye nasıl bir baktığının bir göstergesidir." diye konuştu.

Erdoğan, kapitalizmin kitabı bir "tüketim nesnesi"ne dönüştürdüğünü vurgulayarak, "Okumak ve yazmak, piyasanın dayatmasından dolayı birbirinden ayrılmıştır. Piyasalaşmanın bu oyununa gelmememiz gerekiyor. İslam'ın ilk emri 'Oku!'dur ama bu ayetlerin indiği surede kaleme de vurgu yapılır. Bu da dinin okumayla yazmayı birlikte anladığının bir işaretedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve geleneğin de okumayla yazmayı bir arada yorumladığını kaydeden Erdoğan, "Geleneğimizde okurlarımız aynı zamanda yazardır. Geleneğin yazarları okudukları kitapların yanlarına notlar düşerlerdi. 'Derkenar', 'şerh', 'haşiye' gibi türler böylece ortaya çıkan birer okur kitaplarıdır. Bizim kültürümüzde yazmak, çoklu bir okuma yöntemidir." görüşleri sarf etti.

Erdoğan, yazarlık mektebinde mezun olan yazar adaylarına birtakım sorumluluklar düştüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okuma ve yazma sürecinin parçalanmaması için yazar adayı olan sizlere büyük bir sorumluluk düşüyor. Okuma ve yazma bir 'tadili erkan' süreci gerektirmektedir. Müslüman bir ferdin hayatında tadili erkan sadece namazda değil, hayatının tamamında olması gereken bir anlama sahiptir."

"İyi bir yazar olmak için eleştiriye açık olmak gerekiyor"

TDED Genel Başkan Vekili ve Dil ve Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Üzeyir İlbak ise yazarlık mektebinin yazar adayları için önemli bir deneyim olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Sürekli yanınızda kağıt kalem bulundurun. Hep birlikte uzun ve verimli bir zaman geçirdik. Alanlarında çok önemli isimler buraya geldi. İyi bir yazar olmak için eleştiriye açık olmak gerekiyor. Yazarlıkta en önemli süreç usta-çırak ilişkisini sürdürebilmektir. Usta-çırak ilişkisini hazmettiğiniz oranda büyür ve gelişirsiniz. Hepinizi tebrik ediyor, başarıların devamınızı diliyorum."

Tören, "Yazarlık Mektebi" programını tamamlayan 85 katılımcıya mezuniyet belgelerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Program hakkında

TDED bünyesinde gerçekleştirilen ve 3 bölümden oluşan programın koordinatörlüğünü TDED Yönetim Kurulu Üyesi ve Kardelen Çocuk Genel Yayın Yönetmeni Elif Tokkal üstlendi.

TDED Genel Merkezi'nde düzenlenen eğitimden katılımcılar edebiyat bilimi, düşünce ve görsel sanatlar alanlarında dersler aldı.

Eğitimlere Prof. Dr. Şaban Sağlık, Cemal Şakar, Öğr. Gör. Hakan Arslanbenzer, Prof. Dr. Ahmet Koçak, Prof. Dr. Secaattin Tural, Mustafa Nezihi Pesen, Prof. Dr. Mücahit Kaçar, Prof. Dr. Hacı Duran, Üzeyir İlbak, Öğr. Gör. Büşra Ayaz, Zafer Acar, şair Hüseyin Atlansoy, Volkan Arslan, Dr. Öğr. Gör. Aykut Nasip Kelebek, Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Özsaray, Prof. Dr. Turan Koç, Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, İsmail Kılıçarslan, Can Acer katıldı.