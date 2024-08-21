Yazılım Sektöründeki İstihdam Düşüşe Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yazılım Sektöründeki İstihdam Düşüşe Geçti

Son dönemin gözde mesleklerinden yazılım sektöründeki istihdam, salgın döneminin bitmesinden bu yana düşmeye devam ediyor. Uzaktan çalışma ve siparişe imkan veren uygulamaların büyük artış gösterdiği dönemde yazılımcı ihtiyacı da en üst seviyeye çıktı. Ancak yapay zekanın gelişmesiyle gelecekte her alanda istihdamın azalması bekleniyor.

21.08.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemin gözde mesleklerinden yazılım sektöründeki istihdam, salgın döneminin bitmesinden bu yana düşmeye devam ediyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Kovid-19 salgınının etkisiyle istihdamda ve ekonomide görülen durağanlığa rağmen yazılım sektörü en hareketli günlerini yaşadı.

Uzaktan çalışma ve siparişe imkan veren uygulamaların büyük artış gösterdiği dönemde yazılımcı ihtiyacı da en üst seviyeye çıktı.

Salgından sonra iş piyasasında toparlanmalar gerçekleşirken, yazılım alanında faaliyet gösteren iş kollarında istihdamda dönemsel düzelmeler görülse de özellikle 2022 sonrasında sert düşüşler oldu.

Federal Reserve Bank of St.Louis'in yaygın bir istihdam sitesi olan İndeed'den aldığı verilere göre, yazılım geliştiricisi iş ilanları Mart 2022'de zirveyi gördü. Yazılım geliştirici iş ilanlarının ölçümlendiği endeks, 2 Mart 2022'de 231,25 puan ile zirvede yer alırken, 2 Ağustos 2024 itibarıyla 68,48 puan seviyesinde bulunuyor.

Bunun yanında merkezi New Jersey'de bulunan Amerikalı insan kaynakları yönetimi, yazılımı ve hizmetleri sağlayıcısı olan ADP'nin raporuna göre, ABD'de salgın sonrası dönem toparlanma eğilimine giren yazılım geliştirici istihdamı Aralık 2022 sonrasında sert şekilde azaldı.

İndeed'de yer alan verilere göre, Almanya, Kanada, Fransa, İngiltere ve Avustralya'da da ABD'deki duruma paralel olarak yazılım geliştirici pozisyonuna yönelik iş ilanlarında sert düşüşler gözleniyor.

Programlama yapan yapay zekalar istihdamı etkiliyor

30 Kasım 2022'de ChatGPT'nin yaygın kullanıma açılması dünya genelinde önemli bir yankı oluşturmuş ve kullanıcılar tarafından ofis işlerinde kullanılan ChatGPT birçok kolaylığı beraberinde getirmişti. ChatGPT'yi diğer yapay zeka modelleri izlerken ofis hayatında yapay zeka kullanımı giderek yaygın hale geldi.

Söz konusu yapay zeka sistemleri arasında kod yazma konusunda başarılı işlev gören sistemler de yer alıyor. Bu sistemlerin temel ve orta düzeydeki yazılımsal becerileri bir çok kullanıcı tarafından kullanılıyor.

"Yazılım mühendislerine olan ihtiyaç sürekli olacaktır"

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kemal Özdemir, AA muhabirine, yazılım sektöründeki istihdamda düşüşün her ülke için geçerli olmadığını söyledi.

Fransa gibi bazı ülkelerde bu istihdamın hala artmakta olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Birçok ülkede ise Kovid-19 dönemindeki online uygulamaların revaçta olmasından dolayı yazılım sektöründeki istihdam artmış, şimdilerde ise bir normalleşme sürecine geçişten dolayı istihdamın azaldığı gözlemlenmektedir. Fakat bu azalış belli bir süre sonra sabitlenecektir. Şu unutulmamalı ki yazılım mühendislerine ihtiyaç sürekli olacaktır. Birçok firmanın en azından şu anki yazılımlarını geliştirecek, iyileştirecek mühendise ihtiyaçları her zaman olacaktır." diye konuştu.

Gelecekte her alanda istihdamın azalması bekleniyor

Özdemir, yapay zekanın son zamanlarda görülen istihdam düşüşüne etkisinin kısıtlı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Her ne kadar otomatize edilmiş kod üretici araçlar bulunsa da bu daha çok yazılım mühendisinin işini kolaylaştırıcı özelliktedir, yoksa yazılımcının işini yapabilecek bir aracın varlığından kaynaklı değil. Fakat bu husus tüm meslekler için geçerli olacaktır. Yapay zeka hemen hemen tüm alanlarda işi kolaylaştıran araçlar ortaya çıkaracaktır. Uzun vadede ise herhangi bir alanda olduğu gibi, yazılım alanında da işlerin yeni araçlarla kolaylaştırılması, firmalar için bir verimlilik oluşturacaktır. Bu ise genel olarak istihdamı azaltacaktır. Çünkü bir personelin başka bir işi yapmak için daha çok vakti olacaktır. Firmalar bu durumda yeni istihdam yerine ellerindeki personelleri daha verimli kullanacaklardır. Bu durumda sadece yazılım mühendisliğinde değil, ileride neredeyse her alanda istihdamın azalması beklenmektedir."

Kaynak: AA

Ekonomi, Yazılım, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yazılım Sektöründeki İstihdam Düşüşe Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
09:58 Dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyen Süleyman Soylu’ya ret Dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyen Süleyman Soylu'ya ret
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:00 Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya’da yakalandı Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya'da yakalandı
19:42 Eren Erdem, CHP’den istifa etti Eren Erdem, CHP'den istifa etti
19:31 Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
19:16 4 yıllık sözleşme imzalandı Fenerbahçe, yeni Arda’sını buldu 4 yıllık sözleşme imzalandı! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu
18:56 PSG’nin başı çok büyük dertte Kylian Mbappe ile davalık oldular PSG'nin başı çok büyük dertte! Kylian Mbappe ile davalık oldular
18:17 Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış Volkan Demirel’den yıllar sonra olay transfer itirafı Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı
17:44 Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi
17:09 Fenerbahçe, Joao Pedro’nun sözleşmesini feshetti Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 13:46:09. #1.13#
SON DAKİKA: Yazılım Sektöründeki İstihdam Düşüşe Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement