Yazım Sorunları Çalıştayı Ankara'da Yapıldı - Son Dakika
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Yazım Sorunları Çalıştayı Ankara'da Yapıldı

TDK, yazım sorunlarını ele alan çalıştayda yazım kılavuzu önerilerini tartıştı.

25.04.2025 22:58
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Türk Dil Kurumunca (TDK), Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden gelen sorular ile Yazım Sorunları Çalışma Grubunca hazırlanan önerilerin ele alındığı "Yazım Sorunları Çalıştayı" gerçekleştirildi.

TDK'den yapılan açıklamaya göre, 24-25 Nisan'da Ankara'da düzenlenen çalıştaya, TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ve TDK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Harun Şahin'in yanı sıra Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu Bilim ve Uygulama Kolu üyeleri ile TDK Yazım Sorunları Çalışma Grubu üyeleri ve kurum temsilcileri katıldı.

İki gün süren çalıştayda dört oturum yapıldı. İlk gün oturumlarında "Arapça-Farsça tamlamaların yazımıyla ilgili hususlar", "ünvan, makam, mevki, meslek adları ve dolaylamaların yazımıyla ilgili hususlar", "kuram, yasa, teorem sözlerinin yazımıyla ilgili hususlar" ve "harita adlarının yazımı ile tablolarda noktalama işaretlerinin kullanımı" başlıklı konular üzerinde görüşüldü.

İkinci gün oturumlarında ise "özel adların sonunda bulunan çokluk ekinin kullanımıyla ilgili hususlar", "noktalı virgül kullanımıyla ilgili hususlar", "noktalama işaretleriyle ilgili hususlar" ile "alıntı ve yabancı kelimelere ek getirilişi" ele alındı.

TDK Başkanı Mert, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, yazım sorununun bütün kurumları ilgilendirdiğini belirtti.

TDK'nin, kuruluşundan bu yana yazım kılavuzlarının hazırlanmasında ve yayımlanmasında üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştığını bildiren Mert, Kurumun, bundan sonra da aynı titizlikle çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Türkiye'de yazım kılavuzu hazırlama ve yayımlama görevinin TDK'ye verildiğini anımsatan Mert, yazımda birlik sağlamanın dil birliğinin korunmasında önemli olduğunu, Kurumun her çalışmasında bu durumu göz önünde bulundurduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yazım Sorunları Çalıştayı Ankara'da Yapıldı - Son Dakika

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