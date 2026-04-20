Üye Girişi
Son Dakika Logo

YD-ÜFE Mart 2026'da Yıllık %35,40 Arttı

20.04.2026 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'nin Mart 2026 verilerini açıkladı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 Mart Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, yıllık yüzde 35,40, aylık yüzde 3,94 arttı.

TÜİK, mart ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) 2026 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,40 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 30,23 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 35,10 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 53,25, imalatta yüzde 35,10 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 29,85, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 39,86, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 39,45, enerjide yüzde 88,91, sermaye mallarında yüzde 27,93 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 3,98 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,97, imalatta yüzde 3,98 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,91, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,90, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,99,  enerjide yüzde 58,87 artış; sermaye mallarında ise yüzde 0,07 azalış olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 13:17:07. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.