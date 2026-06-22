YD-ÜFE Mayıs'ta Yüzde 34,16 Arttı - Son Dakika
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YD-ÜFE Mayıs'ta Yüzde 34,16 Arttı

22.06.2026 10:57
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TÜİK'e göre YD-ÜFE, mayıs ayında yıllık yüzde 34,16, aylık yüzde 1,71 artış gösterdi.

(ANKARA) - TÜİK'in açıkladığı verilere göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,16, bir önceki aya göre ise yüzde 1,71 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre YD-ÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,71, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,96 artış gösterdi.

Sanayinin iki ana sektöründe yıllık bazda en yüksek artış madencilik ve taş ocakçılığında görüldü. Bu sektörde yıllık artış yüzde 47,70 olurken, imalat sanayisinde artış yüzde 33,93 olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında; ara mallarında yüzde 31,50, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,73, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 36,00, enerjide yüzde 104,38 ve sermaye mallarında yüzde 23,68 artış kaydedildi.

Mayıs ayında aylık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 5,30, imalat sanayisinde yüzde 1,65 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde ara malları yüzde 3,48, dayanıklı tüketim malları yüzde 1,49, dayanıksız tüketim malları yüzde 2,20 ve sermaye malları yüzde 1,62 artış gösterirken, enerji grubunda yüzde 6,23 azalış kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YD-ÜFE Mayıs'ta Yüzde 34,16 Arttı - Son Dakika

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