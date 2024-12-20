YD-ÜFE Yıllık %25,19 Arttı - Son Dakika
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YD-ÜFE Yıllık %25,19 Arttı

YD-ÜFE Yıllık %25,19 Arttı

TÜİK, YD-ÜFE'nin kasım ayı verilerini açıkladı; yıllık artış %25,19, aylık azalış ise %0,86.

20.12.2024 10:46
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'nin (YD-ÜFE) kasım ayı verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE yıllık yüzde 25,19 arttı, aylık ise yüzde 0,86 azaldı.

TÜİK tarafından açıklanan YD-ÜFE kasım ayı verilerine göre, YD-ÜFE 2024 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,86 azalış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,39 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,19 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,56 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 25,21 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 24,18 artış, imalatta ise yüzde 25,21 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 22,99, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,39, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 25,44, enerjide yüzde 4,19, sermaye mallarında ise 31,18 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 0,82 azaldı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,01 imalatta ise 0,82 azalış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 0,85 dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,29 dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,15 enerjide yüzde 1,91 sermaye mallarında ise 1,49 azalış olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel YD-ÜFE Yıllık %25,19 Arttı - Son Dakika

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