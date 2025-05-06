YDS Temmuz'da Kağıt Üzerinden Yapılacak - Son Dakika
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YDS Temmuz'da Kağıt Üzerinden Yapılacak

ÖSYM, YDS'nin e-YDS yerine kağıt tabanlı olarak 5 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.

06.05.2025 13:37
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) tavsiye kararı üzerine bu yıl bir kez de temmuzda yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS) ilişkin, "Sınırlı sayıda kontenjanı olan e-YDS yerine, her ilde uygulanan ve kontenjan sınırı olmayan kağıt tabanlı dil sınavı yapılmasına karar verilmiştir. Alınan karar gereği sınav takvimine eklenen 2025-YDS/İngilizce, 5 Temmuz Pazar günü uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Ersoy, KDK'nın başvuru üzerine ÖSYM'ye verdiği tavsiye kararının ardından bu yıl bir kez de temmuzda yapılması kararı alınan YDS'ye ilişkin AA'ya açıklamalarda bulundu.

e-YDS uygulamasına başvurusunu yapamayan ve haziran ayı içerisinde sınav yapılmasını talep eden bir adayın KDK'ya başvurusu üzerine alınan tavsiye kararının incelendiğini, teknik olarak bir mahsuru olmadığının anlaşıldığını belirten Prof. Dr. Ersoy, şu ifadelere yer verdi:

"Tavsiye kararı daha da genişletilmiş, sınırlı sayıda kontenjanı olan e-YDS yerine, her ilde uygulanan ve kontenjan sınırı olmayan kağıt tabanlı dil sınavı yapılmasına karar verilmiştir. Alınan karar gereği sınav takvimine eklenen 2025-YDS/İngilizce, 5 Temmuz 2025 Pazar günü uygulanacaktır."

Başvuruların 20 Mayıs'ta başlayacağı sınavın kapsamı sadece İngilizce olacak.

Kaynak: AA

Bayram Ali Ersoy, Politika, Eğitim, Güncel, ÖSYM, Son Dakika

Son Dakika Güncel YDS Temmuz'da Kağıt Üzerinden Yapılacak - Son Dakika

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