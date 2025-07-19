YDT\'de Türkiye Birincisi: Mehmet Sarak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yabancı Dil Testi (YDT) oturumunda İngilizce alanında Türkiye birincisi olan Mehmet Sarak, bilgisayar mühendisi olmak istediğini belirtti.

İzmir'de özel bir lisede öğrenim gören Sarak, okul bittiği için döndüğü memleketi Afyonkarahisar'da AA muhabirine, YKS'de derece beklemediğini ancak YDT'nin İngilizce alanında birinci olunca sevindiğini söyledi.

Bilgisayar mühendisi olmak istediğini dile getiren Sarak, şöyle konuştu:

"Birinci olduğumu biyoloji öğretmenimin telefonuyla öğrendim. Ardından çok sayıda akraba ve tanıdıklarımız telefonla arayarak tebrik etti. Düzenli ve planlı ders çalışarak bu başarıyı elde ettim. Konu tekrarı yaptım, test çözdüm ve deneme sınavlarına katıldım."

-"Günümüzde herkesin bir dili bilmesi gerekiyor"

Doktor baba Ahmet Sarak da oğlunun okuldaki dersleri harici dil eğitimi almadan YDT İngilizce birinciliğine sevindiklerini vurguladı.

Oğlunun bilgisayardan araştırma yaparken genellikle yabancı siteleri taradığını aktaran Sarak, "Biz, aslında sayısal alanda birincilik bekliyorduk. Araştırmalarında İngilizce terimlere meraklıydı. Başarısı da gerçekten mükemmel oldu. Mehmet'in ilgi alanı bilgisayar, kodlama. Okul tercihi de dil ağırlıklı olmayacak. Bilgisayar alanında olacak. Günümüzde herkesin bir dili bilmesi gerekiyor. Bilgisayar ve yazılım alanında da İngilizce, ana dil gibi bilinmesi gerekiyor."dedi.

Sarak, oğlunun kendisine Türkiye birinciliği yaşattığı için gurur duyduğunu ve her zaman yanında olduklarını ifade etti.