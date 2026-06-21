YDT Sınavı Sona Erdi - Son Dakika
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YDT Sınavı Sona Erdi

YDT Sınavı Sona Erdi
21.06.2026 19:40
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Yabancı Dil Testi sona erdi, adaylar ve aileleri duygusal anlar yaşadı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) ) üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) saat 17.45'te sona erdi. Çocuklarını kapıda bekleyen veliler sınavdan çıkan öğrencileri alkışlarla karşılarken bir araya gelen adaylar ise sınavı değerlendirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi. İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941, Fransızcadan 919 kişi olmak üzere toplam 203 bin 639 aday katıldığı sınavın üçüncü oturumu gerçekleştirildi. 120 dakika süren üçüncü oturumun bitmesiyle birlikte sınav merkezlerinin önünde bekleyen aileler, öğrencileri alkışlarla karşıladı. 2 saat süren sınavın ardından İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nden çıkan adaylar, aileleriyle sarılarak sınav stresini geride bıraktı. Bazı veliler çocuklarına moral verirken, bir araya gelen adaylar ise sınavı değerlendirdi.

'HEYECANLA BEKLİYORUZ'

Ayten Polat, "Heyecanla bekliyoruz. Birinci sınav bitti, bayağı yorgundu, ama iyi geçmiş. Şimdi ikincisine girdi. Dil için yabancı dilden girdiler. Bakalım, diğer şekilde yerleşmezse tıp düşünüyor. Belki yerleşir. Umutluyum. Çok çalışıyor, çok emek verdi, çok istekli. İstediği yere inşallah yerleşir. Sabahtan geldik, sınav bitince döneceğiz" dedi.

'BELKİ BU SINAV PEK ÇOK BABAYA BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ OLACAK'

İsmet Ayaz, "Çocuklar sabah alan yeterliliği sınavına girdiler. Şimdi de yabancı dil sınavına girdiler. Onu bekliyoruz. Sabah 10.30'da buradaydık. Öğle arasında gidip geldik. Tekrar nöbette bekliyoruz. Bu sınav pek çok babaya belki babalar günü hediyesi olacak. Her şeyden önemlisi çocukların sağlığı. Sınav bugün olur, seneye bir daha olur, sağlık önemli. Öncelikle diş hekimliği düşünüyordu. Sabah da sınava girdi. 'Baba, bu sınava da gireyim" dedi.

'OĞLUMU DA MEZUN EDERSEK NE MUTLU'

Mustafa Doğan, "Güzel bir gün. Benim oğlumda son numara. O da sınava giriyor. İki kızım var onlar mezun oldu. Şimdi oğlumu da mezun edersek ne mutlu. Bütün sınavlara girdi ama yabancı dili de sevdiği için girmek istedi. Ona da girdi. Güzel gündü, şimdilik iyi geçiyor. 'Sınavlarım güzel geçti' dedi ama dünkü sınav daha iyiydi, dedi. Bugün biraz zormuş ama yabancı dilden girerse güzel olacak. 'Güzel' diyor, biz de çok bilmiyoruz ama iyi diyor. Ona güveniyoruz bakalım, destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'GRAMER SEVİYEMİ BELİRLEMEK İÇİN GİRDİĞİM BİR SINAV OLDU'

Sınava giren adaylardan Çağatay Demir, "Gayet iyi geçti. Ben sayısal öğrencisi olduğum için tam yorum yapamam ama oldukça cümlede çevrilebilir ve ortalama bir sınavdı diyebilirim. Daha çok gramer kısımları sınavda başlıca zordu. Çevirdiğimiz son kısımlar ve bütünlüğü bozan cümleler daha kolaydı diyebilirim. İngilizceme tamamen güvendiğim için kendimi denemek ve gramer seviyemi belirlemek için girdiğim bir sınav oldu. Sınavda 1 buçuk saat bulundum sonra hemen kağıdımı verip çıktım. Aslında çok rahat bir şekilde bitirilebilir bir sınav. Daha çok yurt dışı hedeflediğim için dilim iyi yoksa özel olarak dille çok alakam yok" diye konuştu.

'ESKİ SENELERE GÖRE BİRAZ DAHA ZORDU'

Sınava giren adaylardan İrem Arpacıoğlu, "Güzel geçti ama eski senelere göre biraz daha zordu. İngilizce sınavına aslında kendim denemek için girdim, eşit ağırlıktan bölüm seçeceğim. Sayısal da, dil de zordu, eşit ağırlık kısmen biraz daha iyiydi. Gramerler de zordu ve daha kelimelerde de zorluk vardı. Geçen seneye göre çıkmış kelimeler daha kolaydı. Hedefim şu an yok gibi, çok umutlu değilim mezuna kaldık muhtemelen" dedi.

Kaynak: DHA

Eğitim, Güncel, Yaşam, YDT, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel YDT Sınavı Sona Erdi - Son Dakika

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