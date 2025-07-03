YEDAM'dan Bağımlılara Aile Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

YEDAM'dan Bağımlılara Aile Desteği

YEDAM\'dan Bağımlılara Aile Desteği
03.07.2025 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YEDAM, ailelerle yapılan görüşmelerle bağımlı bireylerde değişim inancı oluşturuyor.

Düzce Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) ailelerle yapılan "kişi dışı görüşmeler", yakınlarının kendilerine yönelik olumsuz tutum ve davranışlarındaki değişimi gören bağımlı bireylerde değişim inancını oluşturarak tedavinin önünü açıyor.

Kentte kurulduğu 2019'dan bu yana tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığına karşı ücretsiz hizmet veren YEDAM'da sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar tarafından yapılan bire bir görüşmelerle bağımlılık türleriyle etkin mücadele yürütülüyor.

Tedavi sürecine katılmak istemeyen bireyleri kazanmak amacıyla ailelerle gerçekleştirilen "kişi dışı görüşmeler" ise aile ve yakınlarında bağımlı kişilere karşı oluşan olumsuz kanaatin, bakış açısının ve davranışların düzeltilmesi yoluyla mücadeleyi esas alıyor.

Görüşmeler sonucu ailelerinin olumsuz tutum ve davranışlarındaki değişimleri fark eden bağımlı bireyler, kendilerinin de değişebileceklerine ilişkin inancın gücüyle tedavi sürecine katılma yönünde irade gösterebiliyor.

YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Gülbeyaz Çınar Pamuk, AA muhabirine, bağımlılıkla mücadele eden kişilere "bireysel" ve "kişi dışı" görüşmeler ile psikolojik ve sosyal destek sağladıklarını anlattı.

Pamuk, bireysel görüşmelerin yanı sıra bağımlı bireylerin aileleri ve yakınlarıyla da görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktararak, "Bağımlı bireyler bazen tedaviye motive olmakta güçlük çekebiliyorlar. Böyle durumlarda eğer birey tedaviye başvurmuyor veya çeşitli sebeplerle başvuramıyorsa ailesi ya da yakın çevresinden birisi merkezimize başvuru yaparak kişiler adına destek alabiliyorlar." diye konuştu.

"İyi niyetle başladıkları söylemler bazen süreci olumsuz etkileyebiliyor"

Bağımlılık geliştirmiş kişilerin tedavi sürecine dahil olmadığı durumlarda ailesi veya yakın çevresiyle planlanan ve yürütülen görüşmeleri "kişi dışı görüşme" şeklinde tanımladıklarını bildiren Pamuk, şu bilgileri verdi:

"Bu süreçte görüşmeye gelen aile üyesi ve yakınıyla, bağımlılığın nasıl bir süreç olduğu, bu süreçte kişiye nasıl yaklaşılması gerektiği ve bireyin tedaviye karşı motivasyonunun nasıl artırılabileceğine dair görüşmeler yapıyoruz. Bazen aileler, bireyi danışmanlığa motive etmeye çalışırken olumsuzluklar, güçlükler yaşayabiliyorlar. Bu güçlüklerle kendi motivasyonları da düşebiliyor ya da kendilerini çaresiz hissedebiliyorlar. Görüşmeler sayesinde aileler bu hislerini ortadan kaldırarak kendi iyilik hallerini ve motivasyonlarını da artırıyorlar."

Pamuk, "kişi dışı görüşmeler"in de bireysel görüşmeler gibi gizlilik ilkesiyle yapıldığını, özel bilgilerin hiçbir kurum ve kuruluşla paylaşılmadığını, gizlilik gereği danışanların endişelenmelerini gerektirecek durum olmadığına dikkati çekerek, bağımlılık geliştirmiş kişilerin yakınlarına, bilgi almak veya görüşmelere katılmak için 115 Danışma Hattı'nı arama çağrısında bulundu.

Bağımlılık geliştirmiş bireylerin yakınlarının, görüşmelerde zorlandıkları alanları konuştuklarından bahseden Pamuk, bu süreçte yapacakları müdahalenin nelere sebep olabileceği ile olumlu ve olumsuz davranışların sonuçlarının değerlendirildiğini kaydetti.

Pamuk, görüşmelerde bireyi tedaviye motive etmek için neler yapılabileceği, ailenin tutum ve davranışlarında değişmesi gerekenler gibi konuların ele alındığı bilgisini vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ailelerin iyi niyetle başladıkları söylemler veya davranışlar bazen danışanın sürecini olumsuz etkileyebiliyor. Bunların nasıl olması gerektiği, eğer varsa yaralayıcı söylemlerin nasıl yararlı söylemlere dönüşebileceğini ailelerle konuşuyoruz. Onlar da öğrendiklerini uyguladıkları zaman çoğunlukla aile bireyinde yaşanmış olan bu değişim bağımlı kişi tarafından da fark ediliyor. Bu da bağımlı kişide ailesinin nereye gittiği ile ilgili bir merak duygusu oluşturuyor, tedaviye motivasyonu artırıyor ve birkaç görüşme sonra da kendisi tedaviye geliyor. Yani hem tedaviye motivasyon artmış oluyor hem de ailesinde, çevresinde değişim yaşandığını gören bağımlı birey kendisinde de bu değişimin yaşanabileceğine ikna oluyor."

"300'e yakın kişi dışı görüşme yapıldı"

Uzman klinik psikolog Atakan Başıhoş da bağımlı kişi gelmese bile yakınlarının danışmanlık hizmeti almasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Aile üyelerinin genellikle bağımlı kişiyi tedaviye ikna etmek için bazı hatalar yapabildiğine dikkati çeken Başıhoş, "Bağımlılık geliştirmiş kişiye doğru yaklaşımın öğrenilmesi, bunun sonucunda aile tutumundaki değişiklikler kişinin tedaviye başvurma şansını artıracaktır. Düzce YEDAM'da bu zamana kadar 300'e yakın kişi dışı görüşme yapıldı." dedi.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YEDAM'dan Bağımlılara Aile Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş, Ciro Immobile ile Yollarını yırdı Beşiktaş, Ciro Immobile ile Yollarını yırdı
Özgür Özel’in dokunulmazlık fezlekesi Meclis’e sunuldu Özgür Özel'in dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu
Saraçhane’de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı Saraçhane'de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı
Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı
İzmir’deki yangın Çeşme’ye de sıçradı Tahliye anonsları yapılıyor İzmir'deki yangın Çeşme'ye de sıçradı! Tahliye anonsları yapılıyor
İntihar süsü vererek kaybolan kadın jandarma tarafından bulundu İntihar süsü vererek kaybolan kadın jandarma tarafından bulundu
Diyarbakır Barosu’ndan Nevzat Bahtiyar için temyiz başvurusu Diyarbakır Barosu'ndan Nevzat Bahtiyar için temyiz başvurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2028 mesajı Salon bir anda ayağa kalktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e Leman tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Leman tepkisi
Emine Erdoğan, Papa 14. Leo ile görüştü Emine Erdoğan, Papa 14. Leo ile görüştü
Gemlik depreminden dakikalar sonra fabrikanın tavanı çöktü, 3 işçi göçük altında kaldı Gemlik depreminden dakikalar sonra fabrikanın tavanı çöktü, 3 işçi göçük altında kaldı

11:39
Çeşme ve Ödemiş’teki yangınlar büyüdü Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var
Çeşme ve Ödemiş'teki yangınlar büyüdü! Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var
11:07
Akaryakıta ÖTV ayarı Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi
Akaryakıta ÖTV ayarı! Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi
10:05
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
09:59
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
17:09
Erzurum’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem
16:44
60 yaşındaki adamı ’’2 saattir bir balık tutamadın’’ diyerek dövdü, denize attı
60 yaşındaki adamı ''2 saattir bir balık tutamadın'' diyerek dövdü, denize attı
16:41
Fenerbahçe Beko’nun eski başantrenörü Anadolu Efes’in başına geçti
Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Anadolu Efes'in başına geçti
16:39
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
16:35
Emre Altuğ’la aşk yaşadığı iddia edilmişti Didem Delen’in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı
Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı
16:31
Mehmet Uçum: Erdoğan’ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
16:28
Viktor Gyökeres’in yeni adresi belli oluyor Transferin bitmesi an meselesi
Viktor Gyökeres'in yeni adresi belli oluyor! Transferin bitmesi an meselesi
16:06
Ali Koç’un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 12:06:31. #7.12#
SON DAKİKA: YEDAM'dan Bağımlılara Aile Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.