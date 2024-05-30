Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde geçen yıl sigara bırakma oranı yüzde 65'i geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde geçen yıl sigara bırakma oranı yüzde 65'i geçti

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi\'nde geçen yıl sigara bırakma oranı yüzde 65\'i geçti

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigarayı Bırakma Polikliniği Sorumlusu Uzman Dr.

30.05.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigarayı Bırakma Polikliniği Sorumlusu Uzman Dr. Belma Akbaba Bağcı, 2014'ten beri hekimlerin gönüllü olarak hizmet verdiği polikliniğe geçen yıl sigarayı bırakmak için başvuranların yüzde 65'inin başarılı olduğunu bildirdi.

Tütün ürünlerinin zararlarına dikkati çekmek ve kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından 31 Mayıs "Dünya Tütünsüz Günü" olarak ilan edildi.

Türkiye'de tütün ürünü kullananlardan bırakmak isteyenler için "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı" ve ülke genelindeki yaklaşık 500 sigara bırakma polikliniği aracılığıyla uzman hekimler tarafından hizmet veriliyor.

Bu poliklinikler arasında yer alan Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigarayı Bırakma Polikliniğinin Sorumlusu Uzman Dr. Belma Akbaba Bağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1988'den itibaren tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Tütünsüz Günü'nün bu yıl ki temasının "çocukları ve gençleri tütün endüstrisi müdahalelerinden korumak" olarak belirlendiğini söyledi.

Türkiye'de 17 milyon, dünyada ise 1,3 milyar kişinin tütün ürünü kullandığını aktaran Bağcı, yetişkin nüfusun da yüzde 22,3'ü sigara kullanıcısı olduğunu anlattı.

"Ham maddesi tütün olan yeni teknolojik ürünler çıkarmaya başladılar"

Bağcı, içerisinde 4 binin üzerinde kimyasal madde ve toksin bulunan tütün ürünü kullanmanın başta solunum sistemi olmak üzere kardiyovasküler hastalıklar ve kanserler açısından ciddi risk faktörü oluşturduğunu, her yıl 8 milyondan fazla kişinin tütün ürünlerinden kaynaklı hayatını kaybettiğini vurguladı.

Hayatını kaybeden kişilerden 1,3 milyonunun pasif içicilik nedeniyle öldüğünü aktaran Bağcı, yine 65 bin çocuğun da bu pasif sigara dumanına maruz kalmaları nedeniyle yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

Tütün kullanım oranlarında yıllar içerisinde azalma yaşandığını belirten Bağcı, "Bununla birlikte maalesef tütün endüstrisinin taktikleri devam etmekte. Küresel olarak 13 ila 15 yaşları arasında tahminen 37 milyon çocuk, genç tütün ürünü kullanıyor. Tütün endüstrisi bu küçülen tütün pazarını yeniden canlandırmak, genişletmek amacıyla 'zararı azaltılmış ürün kavramıyla' ham maddesi yine tütün ve nikotin olan yeni teknolojik ürünler ortaya çıkarmaya başladı." ifadelerini kullandı.

"Elektronik sigaradaki buhar zararlı"

Belma Akbaba Bağcı, yeni ve modern görünümlü cihazlarla tütün ürünü kullanımının cazip hale getirilmeye çalışıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Elektronik sigaraların içerisindeki elektronik likitlerde hem tatlandırıcı hem de sıvı nikotin var. Bu sıvının buhar haline gelmesi için de çeşitli ısıtıcı mekanizmaları kullanılmakta. Yalnız bildiğimiz gibi bu buhar basit bir su buharı değil, içerisinde yüzlerce kimyasal madde içeren toksik zararlı bir madde. Başta akciğerlerimiz olmak üzere yine tüm vücudumuza zararları mevcuttur."

Tütün endüstrisinin tütün kullanımını teşvik etme çabasını sürdürdüğünü anlatan Bağcı "Sigara ve nikotin bağımlılığı tedavi edilebilir sağlık sorunlarıdır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı, üniversite hastaneleri, sivil toplum kuruluşları tarafından aktif ve başarıyla sigara bırakma poliklinikleri yürütülmektedir. Yaklaşık 500'e yakın sigara bırakma polikliniğimiz mevcut. Hem danışmanlık hem ilaç tedavisiyle tütün kullanıcılarına başarılı bir şekilde bizler sigarayı bıraktırabiliyoruz." diye konuştu.

Her hastaya özel sigarayı bırakma tedavisi planlanıyor

Bağcı, hastanelerinde tütün ürünleri kullanımından kaynaklanan solunum yolu hastalıklarının büyük bir bölümünü tedavi ettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda hastalarımıza sigara bırakma polikliniklerinde de koruyucu tedavi hizmeti vermekteyiz. 2014 yılından beri sigara bırakma polikliniklerinde hekimlerimiz aktif olarak, gönüllü olarak hizmet vermekteler. Sigarayı bırakmak isteyen hastalarımız haftanın 4 günü polikliniklerimize başvurabiliyor. Hastalarımızın öncelikle ayrıntılı tıbbi muayenelerini yapıp, daha sonra sosyal ve davranışsal olarak da değerlendirip her hastaya özel sigara bırakma tedavileri planlamaktayız. 2023'te sigara bırakma polikliniğimize yaklaşık 1200 hasta başvurusu olmuş. Sigara bırakmada, destek tedavileriyle beraber giderek başarı oranlarımız artış gösteriyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 65'lerin üzerinde sigarayı bırakma başarısı elde etmişiz."

Dünyada ve ülkede hekimler olarak bağımlılıkla mücadele etmekte kararlı olduklarını vurgulayan Bağcı, "Özellikle elektronik sigaraların ortaya çıkması tütün mücadelesinde önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bu ürünler zararı azaltılmış ya da sigarayı bırakmaya yardımcı araç değildir. Gençlerimizin bu konuda bilinçli olmasını istiyoruz. Politika yapıcılarımızın da bu konuda gerekli önlemleri alacaklarına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yedikule, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde geçen yıl sigara bırakma oranı yüzde 65'i geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
09:42 Sokak ortasında kadın cinayeti Öldürüp kendi kafasına sıktı Sokak ortasında kadın cinayeti! Öldürüp kendi kafasına sıktı
09:25 Sokak köpekleri uyutulacak mı İşte TBMM’ye sunulan taslak metindeki maddeler Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
09:11 Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti’deki çöküş devam ediyor Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor
08:09 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün Çin’den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek
11:28 Aradaki buzlar eriyor mu Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
11:27 Çocuk Evi’nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı İstismarcı bakın nasıl memur olmuş Çocuk Evi'nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı! İstismarcı bakın nasıl memur olmuş
11:23 Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı
11:19 Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı
11:06 Antalayaspor’a genç yıldız Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile
10:42 Fenerbahçe’yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor Fenerbahçe'yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor
10:38 Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti! İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları
10:27 Dolar yükselişe geçti Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi Dolar yükselişe geçti! Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 12:10:47. #1.12#
SON DAKİKA: Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde geçen yıl sigara bırakma oranı yüzde 65'i geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement