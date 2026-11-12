Yedioth Ahronot, İsrail için asıl büyük tehlikenin Washington'da olabileceğini yazdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yedioth Ahronot, İsrail için asıl büyük tehlikenin Washington'da olabileceğini yazdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Yedioth Ahronot'taki yazıda, İsrail'in ABD'deki itibarının iki partide de zayıfladığı ve asıl büyük tehlikenin Washington'da olabileceği belirtildi. Bu sürerse İsrail'in güvenlik, diplomasi ve ekonomisini ayakta tutan en önemli bağını kaybetme riski taşıdığı vurgulandı.

İsrail basını; İsrail'in ABD'deki itibarının hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler nezdinde giderek zayıfladığını ve söz konusu gidişatın böyle sürmesi halinde Tel Aviv'in güvenliğini, diplomasisini, ekonomisini ve hatta Batı'daki kültürel konumunu ayakta tutan en önemli bağını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu yazdı.

Yedioth Ahronot gazetesinde Avi Shilon imzasıyla yayımlanan "İsrail Amerika'yı kaybetmeyi göze alamaz: Yeni bir yaklaşıma ihtiyacı var" başlıklı görüş yazısında, İsrail'de uzun vadeli stratejik tehdit olarak akıllara ilk Tahran'ın geldiği ancak "asıl büyük tehlikenin Washington'da yatıyor olabileceği" vurgulandı.

Yazıda, "İsrail'in ABD'deki itibarı giderek zayıflıyor ve bu değişim artık tek bir siyasi kampla sınırlı değil." ifadeleriyle Tel Aviv yönetiminin yalnızca Demokratlar nezdinde değil, Cumhuriyetçi kanatla da ilişkilerinin kötüleşmeye başladığının altı çizildi.

Bu gidişatın sürmesi halinde İsrail'in güvenliğini, ekonomisini, diplomasisini ve Batı'daki kültürel konumunu ayakta tutan en önemli bağını kaybetme tehlikesiyle yüzleşeceği belirtildi.

Yazıda ayrıca, "İsrailliler, ülkelerinin geleceğine yönelik en büyük tehdidi düşündüğünde akıllarına doğal olarak ilk Tahran geliyor; ancak asıl büyük tehlike günün sonunda Washington'da yatıyor olabilir." ifadelerine yer verildi.

-"Çin, Hindistan ve Brezilya ABD'nin yerini tutamaz"

Yazıda, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail'in Hindistan, Çin ve Brezilya gibi ülkelerle daha güçlü bağlar kurmayı planladığı ve ABD'ye daha az bağımlı olacağı bir geleceğe hazırlık yapması gerektiği yönündeki açıklaması hatırlatıldı.

Söz konusu ülkelerin "aynı askeri gücü, siyasi bağlılığı ve demokratik çerçeveyi sunmadığı" belirtilerek, Amerika'nın yerini tutmalarının imkansız olduğunun altı çizildi.

Yazıda, "Çin, Hindistan veya Brezilya'nın varoluşsal bir tehlike anında İsrail'i savunmak için bölgeye uçak gemileri gönderdiğini hayal etmek zor." ifadelerine yer verildi.

Netanyahu'nun şimdiden Washington ile ilişkilerin kurtarılamayacak bir noktaya geldiği ve kökten farklı bir ekonomik ve diplomatik gerçekliğe hazırlanmak zorunda oldukları yönündeki açıklamalarına yer verilen yazıda, "Bu düşüşü kaçınılmaz olarak kabul etmek yerine, Amerikalıların tutumlarının neden değiştiğini incelemeli ve buna uygun hareket etmelidir." denildi.

Yazıda, Tel Aviv yönetiminin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırılarını görmezden gelmemesi gerektiği belirtildi.

ABD'deki İsrail yanlısı lobi kuruluşu Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin (AIPAC) de yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğu vurgulanan yazıda, mevcut aşırı sağcı hükümet döneminde AIPAC'in İsrail ile değil, Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ve İsrail sağıyla özdeşleştiği kaydedildi.

"Artık İsrail'e para vermeyeceğiz"

ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da, ABD'nin İsrail'e yapacağı 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağını açıklamıştı.

Yıl sonuna kadar İsrail'e yardımın durdurulacağı konusunda anlaşmaya varıldığını belirten Trump, "Artık İsrail'e para vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Trump'ın ABD'de ara seçimlerin düzenlendiği gün açıkladığı "beklenmedik" kararın, İsrail Savunma Bakanlığı ile ordu kademelerinde şaşkınlığa yol açtığını aktarmıştı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriWashingtonOrta DoğuDiplomasiPolitikaGüvenlikEkonomiGüncelİsrailDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı Çıkan karar şaşırttı Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
Motorine indirim bekleyenlere kötü haber Hesaplar alt üst oldu Motorine indirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu
Alman ordusunda cinsel taciz skandalı Her 5 kadın askerden 2’si mağdur Alman ordusunda cinsel taciz skandalı! Her 5 kadın askerden 2'si mağdur
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
13:30
COP31’de Filistin’e büyük destek Başbakan kürsüye çıkarken tüm salon ayağa kalktı
COP31'de Filistin'e büyük destek! Başbakan kürsüye çıkarken tüm salon ayağa kalktı
13:25
Manchester United’da Michael Carrick dönemi sona erdi
Manchester United'da Michael Carrick dönemi sona erdi
13:23
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi
Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
13:12
Belçika maçında Arda Güler’e serbest rol: Yalçın’ın iki sistemli planı
Belçika maçında Arda Güler'e serbest rol: Yalçın'ın iki sistemli planı
12:45
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı Türkiye’ye getiriliyor
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor
12:17
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 13:31:54. #7.13#
SON DAKİKA: Yedioth Ahronot, İsrail için asıl büyük tehlikenin Washington'da olabileceğini yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android