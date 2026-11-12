Yedioth Ahronot, İsrail için asıl büyük tehlikenin Washington'da olabileceğini yazdı

İsrail basını; İsrail'in ABD'deki itibarının hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler nezdinde giderek zayıfladığını ve söz konusu gidişatın böyle sürmesi halinde Tel Aviv'in güvenliğini, diplomasisini, ekonomisini ve hatta Batı'daki kültürel konumunu ayakta tutan en önemli bağını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu yazdı.

Yedioth Ahronot gazetesinde Avi Shilon imzasıyla yayımlanan "İsrail Amerika'yı kaybetmeyi göze alamaz: Yeni bir yaklaşıma ihtiyacı var" başlıklı görüş yazısında, İsrail'de uzun vadeli stratejik tehdit olarak akıllara ilk Tahran'ın geldiği ancak "asıl büyük tehlikenin Washington'da yatıyor olabileceği" vurgulandı.

Yazıda, "İsrail'in ABD'deki itibarı giderek zayıflıyor ve bu değişim artık tek bir siyasi kampla sınırlı değil." ifadeleriyle Tel Aviv yönetiminin yalnızca Demokratlar nezdinde değil, Cumhuriyetçi kanatla da ilişkilerinin kötüleşmeye başladığının altı çizildi.

Bu gidişatın sürmesi halinde İsrail'in güvenliğini, ekonomisini, diplomasisini ve Batı'daki kültürel konumunu ayakta tutan en önemli bağını kaybetme tehlikesiyle yüzleşeceği belirtildi.

Yazıda ayrıca, "İsrailliler, ülkelerinin geleceğine yönelik en büyük tehdidi düşündüğünde akıllarına doğal olarak ilk Tahran geliyor; ancak asıl büyük tehlike günün sonunda Washington'da yatıyor olabilir." ifadelerine yer verildi.

-"Çin, Hindistan ve Brezilya ABD'nin yerini tutamaz"

Yazıda, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail'in Hindistan, Çin ve Brezilya gibi ülkelerle daha güçlü bağlar kurmayı planladığı ve ABD'ye daha az bağımlı olacağı bir geleceğe hazırlık yapması gerektiği yönündeki açıklaması hatırlatıldı.

Söz konusu ülkelerin "aynı askeri gücü, siyasi bağlılığı ve demokratik çerçeveyi sunmadığı" belirtilerek, Amerika'nın yerini tutmalarının imkansız olduğunun altı çizildi.

Yazıda, "Çin, Hindistan veya Brezilya'nın varoluşsal bir tehlike anında İsrail'i savunmak için bölgeye uçak gemileri gönderdiğini hayal etmek zor." ifadelerine yer verildi.

Netanyahu'nun şimdiden Washington ile ilişkilerin kurtarılamayacak bir noktaya geldiği ve kökten farklı bir ekonomik ve diplomatik gerçekliğe hazırlanmak zorunda oldukları yönündeki açıklamalarına yer verilen yazıda, "Bu düşüşü kaçınılmaz olarak kabul etmek yerine, Amerikalıların tutumlarının neden değiştiğini incelemeli ve buna uygun hareket etmelidir." denildi.

Yazıda, Tel Aviv yönetiminin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırılarını görmezden gelmemesi gerektiği belirtildi.

ABD'deki İsrail yanlısı lobi kuruluşu Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin (AIPAC) de yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğu vurgulanan yazıda, mevcut aşırı sağcı hükümet döneminde AIPAC'in İsrail ile değil, Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ve İsrail sağıyla özdeşleştiği kaydedildi.

"Artık İsrail'e para vermeyeceğiz"

ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da, ABD'nin İsrail'e yapacağı 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağını açıklamıştı.

Yıl sonuna kadar İsrail'e yardımın durdurulacağı konusunda anlaşmaya varıldığını belirten Trump, "Artık İsrail'e para vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Trump'ın ABD'de ara seçimlerin düzenlendiği gün açıkladığı "beklenmedik" kararın, İsrail Savunma Bakanlığı ile ordu kademelerinde şaşkınlığa yol açtığını aktarmıştı.