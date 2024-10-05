Yedisu Kuru Fasulye ve Bal Festivali Selamlandı - Son Dakika
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Yedisu Kuru Fasulye ve Bal Festivali Selamlandı

Yedisu Kuru Fasulye ve Bal Festivali Selamlandı

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 2. Geleneksel Horoz Kuru Fasulye ve Bal Festivali düzenlendi.

05.10.2024 11:39
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BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde, 2'nci Geleneksel 'Horoz Kuru Fasulye ve Bal Festivali' düzenlendi.

Yedisu ilçesinde lezzeti ile büyük ilgi gören, coğrafi işaret belgesine sahip olan Yedisu Horoz Fasulye ve bal festivali düzenlendi. Kaymakamlık ve belediye işbirliği ile belediye hizmet binası yanında düzenlenen festivalde hasatlar sergilendi, müzik dinletisi yapıldı, katılımcılara kuru fasulye ikram edildi. Festival, İstiklal Marşının okunmasının ardından Şair ve Halk ozanı Abdurrahman Delen'in sunumu ile başladı. Festivalde sanatçı Mahmut Tuncer de sahne aldı. Bingöl halk oyunları ve Solhan folklor ekibini gösterimi ile devam eden festivale ilçe halkı ve ilçe dışında gelen katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Festival alanında 2024 yılı hasatları da stantlarda satışa sunuldu. Festivale, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Yedisu Kaymakamı Metin Baskın, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, siyasi parti temsilcileri, üreticiler ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

'800 DEKARDA 216 TON FASULYE ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR'

Yedisu Kaymakamı Metin Baskın, üretim miktarının arttığını ifade ederek, "İlçemiz Yedisu sahip olduğu iklimsel özellikleri, coğrafyası, toprak yapısı, yağış rejimi ve benzeri özellikleri itibari ile coğrafi işaret tescilli ve mütemadiyen üretim miktarı artan, horoz kuru fasulye ve oldukça geniş ölçekte bal üretimine konu olmaktadır. 2024 yılı verilerine göre ilçemiz genelinde 7 bin 716 kovanda ve toplamda 110 bal üretimi ve 800 dekarlık alanda 100 çiftçimiz tarafından 216 ton Horoz kuru fasulye üretimi gerçekleştirilmektedirö dedi.

'ÜRETİM 14 KAT ARTTI'

Bingöl Vali Vekili Malik Çalışır ise Yedisu Horoz Fasulyenin üretiminin 14 kat arttığını belirterek, "Yedisu Horoz kuru fasulyesi için coğrafi işaret tescili belgesinin alınmasından sonra yapılan, proje ve verilen desteklerle üretimimiz 60 dekardan 800 dekara çıkarılarak yaklaşık 14 kat arttırılmıştır. Yedisu ilçemizde Devlet Su İşler (DSİ) marifetiyle yapılan projede 8 bin dekarlık bir alan basınçlı sulama sistemine kavuşmuştur. Burada hedefimiz sulamaya açtığımız 8 bin dekarlık alanın en az 4 bin dekarında fasulye üretiminin yapılmasıdır. Mevcut üretimin ekonomiye katkısı şuan itibariyle 43 milyon TL iken, biz bunu 800 milyon TL'ye çıkarmayı hedefliyoruzö diye konuştu.

Haber-Kamera: Bülent TEMİZ/YEDİSU (Bingöl),

Kaynak: DHA

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