YEE Başkanı Argun, kültür endüstrisinin dünyada yaygınlaşmasını öncelikli hedef saydı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Selim Argun, "Değerlerimizi, gücümüzü birleştirerek birlikte üretebilmek, sanatçılarımızın eserlerini uluslararası dolaşıma sokabilmek, global eserler üretebilmek, kültür endüstrimizi dünya çapında yaygınlaştırmak, en temel ve öncelikli hedefimiz olmalı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Ankara'da düzenlenen "Türk Dünyası Diyalog Forumu" kapsamında "Türk Dünyasında Gelenekten Geleceğe Kültür ve Sanat" başlıklı panel yapıldı.

Panelin açılışında konuşan YEE Başkanı Prof. Dr. Selim Argun, Türk dünyasının, asırlarca müşterek birlik, kültür ve medeniyet havzasında şekillenmiş çok büyük bir tarihi birikimin adı olduğunu, bu birikimin en önemli taşıyıcı unsurunun ise kültür ve sanat olduğunu belirtti.

Kültür ve sanatın, Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi'nin temel ayaklarından olduğunu dile getiren Argun, kültürü toplumların buluştuğu ortak hafızaların inşa edildiği, gönüllerin birbirine yaklaştığı ve kökleştiği en güçlü zemin olarak nitelendirdi.

Argun, "Bizler Orhun'da taşa kazıdığımız Türk milleti adıyla başlayan ve bugün 300 milyonu aşan büyük bir ailenin ferdiyiz. Türk dünyasında bugün ortak bir uyanışa ve dirilişe hep birlikte şahit oluyoruz." ifadesini kullandı.

Kültürü korumanın yolunun, onu yaşayan, dinamik ve sürekli yeniden üretilen bir değerler manzumesi olarak geleceğe taşımak olduğunu vurgulayan Argun, "Geçmişi hatırlamak ama taklit etmemek, değişmek ama kendimize yabancılaşmamak zorundayız." dedi.

"Kültür endüstrimizi dünyada yaygınlaştırmak öncelikli hedefimiz olmalıdır"

YEE olarak 71 ülke ve 95 şehirde, Türk dili ve kültürünün bütün unsurlarını, dünya kültürleriyle tanıştırmaya çalıştıklarını ifade eden Argun, Türk dünyasında 6 ülkeye yayılan kültür merkezlerinde 8 bin kişiye Türkiye Türkçesi öğrettiklerini, Türk dünyasından yaklaşık 25 bin kişinin de Türkçe Yeterlilik Sınavı'na girerek belge aldığını bildirdi.

Argun, Türk devletlerinin ortak dil ve kültürel iletişim konularının üzerinde durması gerektiğinin altını çizerek, "Ortak Türk alfabesi, 34 harf üzerinde varılan mutabakat tarihi bir eşiktir. Bu sadece bir alfabe meselesi değil birbirimizin eserlerini, düşünce ve sanat dünyasını hepimize doğrudan okuyabilme ve aktarabilme imkanı sağlayan büyük bir yarardır." diye konuştu.

Ortak dilin yanı sıra ortak dijital kültür alanına da ihtiyaç duyulduğunu belirten Argun, Türk dünyası olarak çizgi filmler, tarihi diziler, dijital oyunlar üretilmesi gerektiğini ifade etti.

Argun, kültürel birikimi ortak üretime ve ortak ekonomiye dönüştürmenin önemine değinerek, "Değerlerimizi, gücümüzü birleştirerek birlikte üretebilmek, sanatçılarımızın eserlerini uluslararası dolaşıma sokabilmek, dünyaya global eserler üretebilmek, kültür endüstrimizi dünya çapında yaygınlaştırmak bizim en temel ve öncelikli hedefimiz olmalıdır." açıklamasını yaptı.

"Türk dünyası olarak değerlerimizi insanlık mirası olarak sunma hakkına sahibiz"

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz ise iftihar ettikleri Türk kimliğini, sürdürülebilir kalkınmanın ayrılmaz parçası haline getirerek bütün kuşakların ona sarılmasını sağlamaları gerektiğini söyledi.

Türk dünyasının, tarih boyunca insanlığın yararına olan pek çok şeyi armağan ettiğini dile getiren Oğuz, "Somut ve somut olmayan miras, dünya belleği, gastronomi, mimari, el sanatları, yaratıcı şehirler gibi alanlara baktığımız zaman, hem Türk dünyası olarak müşterek değerlere sahip olduğumuzu ve bu değerleri uluslararası topluma, insanlığın ortak mirası olarak sunabilme becerisine ve hakkına, hukukuna sahip olduğumuzu görüyoruz." diye konuştu.

Oğuz, "Türkiye'de Orta Çağ döneminde ahşap direkli camiler diye 5 mirasımızı UNESCO'ya sunduk. Türk dünyasına gittiğimiz zaman pek çok yerde bu caminin örnekleri olduğunu gördük. Bunu seri miras olarak UNESCO'ya sunduğumuz zaman, UNESCO bu camileri insanlığın ortak mirası olarak takdim ediyor ve insanlığın korumasını istiyor." bilgisini verdi.

Türk dünyasından kültür-sanat temsilcileri görüşlerini paylaştı

Yönetmen, senarist ve yapımcı Marina Kunarova, Türkiye'nin kültür ve sanat konusunda önemli bir aşama kaydettiğini belirterek, Türk dizilerinin dünya genelinde yaygın olarak izlendiğini söyledi.

Türk dünyasında sinema alanında tek bir platform oluşturmanın önemine işaret eden Kunarova, bu platformdan yayınlanacak filmlerle Türk dünyası medeniyetine ilişkin anlatıların dünyaya sunulabileceğini ifade etti.

Müzisyen Gülzade Rıskulova ise Türk dünyasına özgü müziğin geleceğe taşınabilmesi için bugünün çocuklarına bu müziğin dinletilmesi gerektiğini bildirdi???????.

Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" şarkısı ile Kırgızların milli destanı "Manas Destanı"ndan bölümler seslendiren Rıskulova, müziğin kültürler açısından önemli olduğunu kaydetti.

Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Kültür Araştırmaları ve Somut Olmayan Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü Somut Olmayan Kültürel Miras Araştırmaları Bölüm Başkanı Dr. Mashkhurokhon Darmonova da Türk dünyasında ortak dizi ve film çalışmaları yapmanın önemine dikkati çekti.

Sanatçı Ayhatun Ateşin ise kültürel hafızanın kayda alınmadığı takdirde geleceğe taşınamayacağını belirterek bunun da kültürel sürekliliğin kaybedilmesine neden olabileceğini söyledi.

Kıbrıs'tan başka ülkelere götürülen seramik türündeki kültürel miras örneklerinin kopyalarını yapmaya başladıklarını bildiren Ateşin, bunu kültürlerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yaptıklarını anlattı.

Azerbaycan-Türkiye Cemiyeti Başkanı Etibar Babayev de panelde bir konuşma yaptı.