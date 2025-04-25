Yeğenini Öldüren Dayı Yargılanıyor - Son Dakika
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Yeğenini Öldüren Dayı Yargılanıyor

Adana'da, boşandığı eşine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla yeğenini öldüren dayının duruşması devam etti.

25.04.2025 11:47
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Adana'nın Karataş ilçesinde, boşandığı eşine sarkıntılık ettiği iddiasıyla yeğenini tabancayla öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık A.A, tanıklar G.B. ve S.A. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada beyanı alınan tanık G.B, olayda hayatını kaybeden Batuhan Bulut'un (23), amcasının torunu olduğunu belirterek, "Sanık A.A'nın boşandığı eşi C.S. ile maktul Batuhan Bulut arasında ilişki bulunduğuna dair bilgim yoktur. Olayın olduğu gün akşam saatlerinde A.A'nın evinin bulunduğu yerden silah sesleri duydum. Olay yerine gittiğimde Batuhan'ı aracın içine koymuşlardı. Daha sonra mahalle muhtarının yanına gittim. Buraya gelen kişiler Batuhan'ı A.A'nın vurduğunu söylediler. Silah sesleri ardı arkasına geldi. Ancak olayda karşılıklı ya da tek yönlü ateş edildiğine ilişkin bilgim yoktur." ifadelerini kullandı.

Diğer tanık S.A. ise maktul Batuhan Bulut'un görümcesinin oğlu olduğunu, cinayete ilişkin bilgisi ve görgüsünün olmadığını söyledi.

Savunması alınan sanık A.A. ise önceki celselerde yaptığı savunmasını tekrar ettiğini belirterek, "Batuhan'ı öldürme amacım yoktu. Olay anında direkt bana silah çekti. Ben hedef gözetmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Müşteki taraf avukatı ise olay yerinde bulunan güvenlik kamerasının cinayet öncesinde kapatıldığını öne sürerek, "Ayrıca avluda bulunan aydınlatma dahi kapatılmıştır. Bu cinayet tasarlanarak gerçekleştirilmiştir. Maktul Batuhan Bulut'un elinde silah bulunduğuna dair bulgu yoktur. Sanık hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanmadan cezalandırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, cinayetin meydana geldiği yerde yapılan keşfe ilişkin bilirkişilerce hazırlanacak raporun beklenilmesine, tutuklama şartlarında bir değişiklik olmadığı anlaşıldığından sanığın mevcut halinin devamına, bu celseye gelmeyen tanıkların gelecek duruşma dinlenilmesine karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Adana'nın Karataş ilçesi Meletmez Mahallesi'nde 7 Mayıs 2023'te iddiaya göre, boşanıp tekrar aile büyüklerinin araya girmesiyle birlikte yaşamaya başladığı eşi C.S'ye sarkıntılık yaptığı gerekçesiyle yeğeni Batuhan Bulut'u evlerinin önünde silahla öldürdüğü gerekçesiyle dayısı A.A. (35) tutuklanmıştı. Sanık A.A. hakkında savcılıkça, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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Kaynak: AA

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