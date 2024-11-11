Yem Karma Makinesine Düşen Genç Hayatını Kaybetti

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, yem karma makinesine düşen Bekir Türkmen (20), yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Karacasu ilçesinin kırsal Esençay Mahallesi'nde meydana geldi. Bekir Türkmen, saman yerleştirmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek yem karma makinesine düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Türkmen'in öldüğü belirlendi. Bekir Türkmen'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Karacasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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