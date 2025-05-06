Yem Makinesine Düşen Çiftçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yem Makinesine Düşen Çiftçi Hayatını Kaybetti

Yem Makinesine Düşen Çiftçi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Kale ilçesinde yem karma makinesine düşen İsmet Akca (55) yaşamını yitirdi.

06.05.2025 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, içine attığı saman sıkışınca ayağıyla müdahale ederken yem karma makinesine düşen İsmet Akca (55), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında kırsal Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan İsmet Akca, büyükbaş hayvanları için yem karma makinesine saman atıp, çalıştırdı. Ancak bir süre sonra saman makinenin bıçaklarına sıkıştı. Akca, samanları ayağıyla itmek istedi. Bu sırada ayağını makineye kaptıran İsmet Akca, içine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi makineyi hidrolik makas yardımıyla parçalayıp, Akca'nın cesedini çıkardı. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası İsmet Akca'nın cansız bedeni otopsi için Kale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnceleme, Denizli, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Otopsi, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yem Makinesine Düşen Çiftçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu
Yok böyle kavga Sahanın ortasında birbirlerine girdiler kimse ayıramadı Yok böyle kavga! Sahanın ortasında birbirlerine girdiler kimse ayıramadı
Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun kaldığı otel mühürlendi Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kaldığı otel mühürlendi
U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı Polis sahaya indi U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı! Polis sahaya indi
İsrail askerleri, cinsiyet partisi için Gazze’de yerleşim bölgesini havaya uçurdu İsrail askerleri, cinsiyet partisi için Gazze'de yerleşim bölgesini havaya uçurdu
Galatasaray’dan Osimhen’e özel görülmemiş drone gösterisi şovu Galatasaray'dan Osimhen'e özel görülmemiş drone gösterisi şovu
Altın mı gümüş mü ABD’li banka yatırımcılar için tercihini yaptı Altın mı gümüş mü? ABD'li banka yatırımcılar için tercihini yaptı
Küçük çocuğun masum davranışı, 16 günlük kardeşinin hayatına mal oluyordu Küçük çocuğun masum davranışı, 16 günlük kardeşinin hayatına mal oluyordu
Microsoft, Skype’ı kullanımdan kaldırdı Microsoft, Skype'ı kullanımdan kaldırdı
Amatör Lig’de ilginç anlar Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı Amatör Lig'de ilginç anlar! Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 15:00:25. #7.12#
SON DAKİKA: Yem Makinesine Düşen Çiftçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.