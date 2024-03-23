Yemen Açıklarında Bir Gemiye Füze İsabet Etti - Son Dakika
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Yemen Açıklarında Bir Gemiye Füze İsabet Etti

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Kızıldeniz'de Yemen açıklarında bir gemiye füze isabet ettiğini duyurdu. Geminin yangını söndürüldü ve mürettebat güvende. Kızıldeniz'deki gemilere dikkatli geçiş uyarısı yapıldı. Husilerin saldırıları nedeniyle birçok gemicilik şirketi seferlerini durdurdu. ABD ve İngiltere, Husilere karşı deniz görev gücü oluşturdu.

23.03.2024 21:55  Güncelleme: 21:58
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İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Kızıldeniz'de Yemen açıklarında bir gemiye füze isabet ettiğini duyurdu.

UKMTO'dan yapılan yazılı açıklamada, Kızıldeniz'de Yemen'in Muha kentinin 23 deniz mili batısında bir gemiye füze isabet ettiği belirtildi.

Gemide çıkan yangının ekipler tarafından söndürüldüğü, gemi ve mürettebatın güvende olduğu kaydedildi.

Geminin bir sonraki limana doğru seyir halinde olduğu ifade edilen açıklamada, Kızıldeniz'deki gemilerin dikkatli geçiş yapmaları uyarısında bulunuldu.

Açıklamada söz konusu geminin bandırasına ilişkin bilgi verilmedi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelere saldırısı üzerine, Husiler tüm ABD ve İngiltere gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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