Yemen'de 19,5 milyon kişi insani yardıma muhtaç

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), 2025 yılında Yemen'de 19,5 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyacağının öngörüldüğünü, yardıma muhtaç insan sayısının da bir önceki yıla göre 1,3 milyon artış gösterdiğini bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi'nde Yemen'deki gelişmelere ilişkin oturum düzenlendi.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, Yemen ve çevresindeki çatışmaların, siviller üzerinde giderek daha alarm verici insani sonuçlar doğurmaya devam ettiğine işaret etti.

Msuya, İsrail'in Hudeyde ve Sana'ya yönelik hava saldırılarının, onlarca sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığını, ayrıca sivil altyapıya büyük zarar verdiğini kaydetti.

Son 1 ayda, milyonlarca insanın elektrik, güvenli hareket ve temel gıda ile tıbbi malzeme ithalatı için bağımlı olduğu hayati sivil altyapılara yönelik saldırılarda endişe verici bir artış gözlemlendiğine dikkati çeken Msuya, Yemen'in nüfusunun gıda ihtiyacının üçte ikisinden fazlasını ve tüm ilaçlarının yaklaşık yüzde 90'ını ithalatla karşıladığını bildirdi.

Msuya, insani yardım çalışanlarının, hayat kurtarıcı yardım, gıda ve ilaçlar da dahil olmak üzere yardımları getirebilmek için deniz limanlarına ihtiyaç olduğuna işaret etti.

"19,5 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyacak"

Yemen'deki halkın ciddi bir insani krizle yaşadığının altını çizen Msuya, "2025 yılı için kısa süre içinde yayımlanacak insani yardım çağrısına göre, kriz daha da kötüleşmektedir. Yemen'de bu yıl en az 19,5 milyon kişi insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyacaktır. Bu sayı 2024 yılına göre 1,3 milyon daha fazladır." uyarısında bulundu.

Msuya, Yemen nüfusunun neredeyse yarısına tekabül eden 17 milyondan fazla insanın temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirterek, 5 yaş altı çocukların neredeyse yarısının yetersiz beslenmeden kaynaklanan orta ile şiddetli boy kısalığı yaşadığını kaydetti.

Yemen'de koleranın da korkunç boyutta yayıldığını bildiren Msuya, diğer taraftan yaklaşık 4,8 milyon insanın yerinden edildiğini aktardı.

Msuya, Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam edeceklerinin altını çizerek, bu alanda mütevazı ancak sürekli bir ilerleme kaydedildiğini de söyledi.

Son aylarda, uluslararası personel için vizelerin hızlandırılmış şekilde onaylandığını ve Husilerin kontrolündeki bölgelerde sivil toplum kuruluş ortaklarıyla anlaşmalar yapıldığının görüldüğünü aktaran Msuya, bunun insani yardım operasyonları için bürokratik engellerin aşılmasında umut verici bir gelişme olduğunu söyledi.

"Yemen'deki krizin çözülmesi bölgesel istikrar için gerekli"

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ise geçen yılın büyük bir kısmını Yemen'i bölgesel tırmanıştan korumaya çalışarak ve Yemen'deki çatışmayı çözme fırsatına dikkat çekmeye odaklanarak geçirdiğini kaydederek, "Ancak durum giderek daha fazla uluslararası bir hal aldı." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in son dönemde artan hava saldırılarının liman ve havaalanı dahil kritik sivil altyapıya zarar verdiğine dikkati çeken Grundberg, bunların insani yardımları da etkilediğini söyledi.

Grundberg, Gazze'de ateşkes müzakerelerinin gerginliği düşürme fırsatını ortaya çıkarabileceğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak bugüne kadar, tırmanan saldırı ve karşı saldırı döngüsü, barış umutlarını engellemiş ve Yemen'e yönelik kritik dikkat ve kaynakları başka yönlere kaydırmıştır. Bu eylemler, deniz güvenliğini tehdit ediyor, Yemen ekonomisini istikrarsızlaştırıyor ve bölgesel istikrarı zorlaştırıyor. Yemen'deki krizin çözülmesi, bölgesel istikrarın sağlanması açısından giderek daha acil hale gelmektedir."

Grundberg, Yemen'de barışa odaklanma kararlılığının sürdüğünün altını çizerek, bölgede gerginliğin düşürülmesi ve bu çerçevedeki BM çabalarının desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Bölgede artan gerginlik ve uluslararası topluluktaki belirsizlik göz önüne alındığında, tarafların barış için seçeneklerini yeniden değerlendirebileceğinden ve hatalı varsayımlar üzerine yanlış hesaplamalar yapabileceğinden endişe ettiğini aktaran Grundberg, "Bu Konsey'in birlik içinde hareket etmesi ve taraflara müzakerelere dayalı bir çözümün önemine ilişkin tutarlı mesaj vermesi, önümüzdeki aylarda belirleyici rol oynayacaktır." vurgusunu yaptı.