Yemen'de 3 Eylül'den bu yana çatışmalar nedeniyle 18 bin 500 kişi yerinden edildi - Son Dakika
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Yemen'de 3 Eylül'den bu yana çatışmalar nedeniyle 18 bin 500 kişi yerinden edildi

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BM Uluslararası Göç Örgütü, Yemen'in Taiz ve Hudeyde vilayetlerinde 3 Eylül'den bu yana şiddetlenen çatışmalar nedeniyle yaklaşık 18 bin 500 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Yerinden edilenlerin sayısı her saat artarken, örgüt bu ailelerin acil nakdi yardım, barınma ve gıda desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'in batısındaki Taiz ve Hudeyde vilayetlerinde çatışmaların şiddetlendiği 3 Eylül'den bu yana yaklaşık 18 bin 500 kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

IOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Yemen'in batı kıyısı boyunca ve Taiz ile Hudeyde'nin bazı bölgelerinde yeniden başlayan çatışmaların binlerce kişiyi evlerini terk etmek zorunda bıraktığı" belirtildi.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasında şiddetlenen çatışmalar nedeniyle siviller arasında can kaybı ve yaralanmaların yaşandığı vurgulandı.

Açıklamada, 3 Eylül'den bu yana çatışmaların hızla şiddetlenmesiyle Taiz ve Hudeyde'de yaklaşık 18 bin 500 kişinin yerinden edildiğinin tahmin edildiği bildirildi.

Evlerini kaybedenlerin sayısının "her saat" arttığı kaydedilen açıklamada, yerinden edilen çok sayıda Yemenlinin diğer bölgelere yöneldiği aktarıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen IOM Yemen Misyon Şefi Abdussettar Esoev, "yerinden edilenlerin "hiçbir eşyası olmadan geldiklerini, barınaklarının ve yiyeceklerinin bulunmadığını, güvenli şekilde geri dönüp dönemeyeceklerini bilmenin de bir yolu olmadığını" ifade etti.

Esoev, yerinden edilenlerin çoğunun daha önce birçok kez yerinden edildiğini belirterek, "Çatışmalar her başladığında yeniden inşa etmeyi başardıkları şeyleri kaybediyorlar." ifadesini kullandı.

IOM Yemen Misyon Şefi, bazı ailelerin evlerinin çatışmaların sürdüğü cephe hattında bulunduğunu veya güvenli bir şekilde yaşadıkları yerlerden ayrılamama tehlikesinden endişe edildiğini vurguladı.

Açıklamada, Taiz'in güney ve batısındaki El-Muha, Hays, Muza, Meafir ve Cebel Habeşi gibi kent merkezleri ile yerinden edilenleri kabul eden yerleşimlerin, bölgeye artan göç nedeniyle büyük baskı altında olduğu kaydedildi.

Yerinden edilenlerin sayısındaki artış ve yerel imkanların tükenmesinin, yetkilileri insani yardım ortakları ile BM kuruluşlarına ilave destek sağlanması için acil çağrılarda bulunmaya yönelttiği aktarıldı.

IOM'un, çatışmalar nedeniyle yollarda yaşanan aksaklıklar ve etkilenen bölgelerde iletişim ağlarının kesilmesi sonucu yeni yerinden edilen ailelere ulaşmakta, bu aileleri kayıt altına almakta ve durumlarını teyit etmekte güçlük çektiği belirtildi.

Yerinden edilen ailelerin acilen nakdi yardım, geçici barınma, temel ev eşyaları ve gıda yardımına ihtiyacı duyduğu vurgulandı.

Yemen'de, başta Taiz, Cevf ve Beyda olmak üzere çeşitli kentlerde hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar temmuz ayından bu yana şiddetlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'de 3 Eylül'den bu yana çatışmalar nedeniyle 18 bin 500 kişi yerinden edildi - Son Dakika

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