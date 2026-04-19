Yemen'de 555 Bin Mayın Temizlendi

19.04.2026 11:26
Yemen'de yürütülen mayın temizleme çalışmaları kapsamında 2018'den bu yana 555 binden fazla mayın, patlamamış mühimmat ve el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Suudi Arabistan destekli "Mayın Temizleme Projesi"nin (MASAM) Genel Müdürü Usame bin Yusuf el-Kusaybi, projenin başladığı Haziran 2018'den 17 Nisan 2026'ya kadar geçen sürede kaydedilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kusaybi, bu süre zarfında ekiplerin toplam 555 bin 734 mayın, patlamamış mühimmat ve el yapımı patlayıcıyı imha ettiğini belirtti.

İmha edilen mühimmatın 389 bin 283'ünü patlamamış mühimmatlar, 150 bin 866'sını tanksavar mayınları, 7 bin 151'ini personel mayınları ve 8 bin 434'ünü el yapımı patlayıcıların oluşturduğunu aktaran Kusaybi, sahadaki riskin büyüklüğüne dikkati çekti.

Kusaybi ayrıca, proje kapsamında bugüne kadar 78 milyon 790 bin 403 metrekarelik alanın mayın ve patlayıcılardan temizlendiğini kaydetti.

Kusaybi, çalışmaların amacının sivillerin korunması, güvenli yaşam alanlarının oluşturulması ve yerinden edilen Yemenlilerin bölgelerine güvenli bir şekilde dönüşünün sağlanması olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Güncel, Yemen, Çevre, Son Dakika

Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
CHP’li Ataşehir Belediyesine gece yarısı operasyonu: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 gözaltı CHP'li Ataşehir Belediyesine gece yarısı operasyonu: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 gözaltı
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi

11:42
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
11:18
İstanbul Yarı Maratonu’nda Şampiyonlar Belli Oldu
İstanbul Yarı Maratonu'nda Şampiyonlar Belli Oldu
10:26
Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni iddiası ABB’den jet açıklama geldi
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi
10:04
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya’da saklamış
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış
09:40
İstanbul ve Adana’da dev operasyon 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
İstanbul ve Adana'da dev operasyon! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
09:13
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
Advertisement
