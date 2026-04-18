Yemen'de Açlık Tehlikesi: 18 Milyon Kişi Riskte
Yemen'de Açlık Tehlikesi: 18 Milyon Kişi Riskte

18.04.2026 22:58
BM, Yemen'de finansman eksikliği nedeniyle 18 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Yemen Şubesi, finansman eksikliği nedeniyle yardımlarda yaşanan gerileme sonucu yaklaşık 18 milyon Yemenlinin açlığa sürüklendiğini duyurdu.

OCHA, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki insani krizin boyutlarına ve çözüm için gereken acil finansman ihtiyacına dikkat çekti.

Ülkedeki insani durumun 2026 yılı itibarıyla "kritik bir dönüm noktasına" ulaştığının altını çizen OCHA, Yemen genelinde 22,3 milyon kişinin insani yardım ve korumaya muhtaç olduğunu, artan ihtiyaçlara rağmen fonlardaki ciddi kesintilerin hayati destekleri durma noktasına getirdiğini vurguladı.

Açıklamada, acil önlem alınmaması durumunda, toplumsal istikrarın bozulacağı ve ülkedeki temel sistemlerin tamamen çökeceği belirtilerek, finansman krizi çözülmezse yaklaşık 18 milyon kişinin şiddetli açlıkla karşı karşıya kalacağı kaydedildi.

Ülkedeki sağlık tesislerinin yaklaşık yüzde 40'ının ya hiç hizmet vermediği ya da kısmi hizmet verdiği vurgulanan açıklamada, 2026 İnsani Müdahale Planı kapsamında 2,16 milyar dolar acil fon desteğine ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Kaynak: AA

