Yemen\'de bir çocuk çöp konteynerinin altında kalarak can verdi

- Yemen'de bir çocuk yiyecek aradığı çöp konteynerinin altında kalarak can verdi

ADEN - Yemen'de küçük bir kız çocuğu içinden yiyecek almaya çalıştığı çöp konteynerinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Açlık ve yoksullukla mücadele eden Yemen'de çöpte yiyecek arayan bir kız çocuğu feci şekilde can verdi. Aden kentinde 7 yaşındaki kız çocuğunun yiyecek almak için zıplayarak tırmanmaya çalıştığı çöp konteyneri üzerine devrildi. Konteynerin altında kalan küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Olay yerine gelen polis ekibi, çocuğun cansız bedenini konteynerin altından çıkararak ailesine teslim etti.

İran destekli Husiler'in başkent Sana'nın kontrolünü ele geçirdiği 2014 yılından bu yana iç çatışmaların yaşandığı Yemen, ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele ediyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu tarafından yayınlanan son rapora göre Yemen'de çatışmaların yoğunlaştığı Mart 2015 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasında 3 bin 774 çocuk öldürüldü, 7 bin 245 çocuk ise yaralandı.