Yemen'de Çatışmalar: 5 Asker Hayatını Kaybetti

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SANA, 13 Şubat (Xinhua) -- Yemen'in zengin petrol kaynaklarına sahip Marib vilayetinde Husi güçleriyle çıkan çatışmalarda en az 5 Yemen askeri hayatını kaybetti.

Adının gizli kalması koşuluyla bilgi veren bir askeri kaynağa göre çarşamba akşamı Marib'in kuzeyindeki Rağvan bölgesindeki bir cephe hattında patlak veren çatışmalarda her iki taraf da ağır silahlar ve insansız hava araçları kullandı.

Husiler çatışmalarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Hükümet birlikleri an itibarıyla petrol ve doğalgaz sahalarının bulunduğu Marib'in orta kesimlerini kontrol ederken, Husiler vilayetin kuzey ve güney uçlarındaki bazı bölgeleri elinde tutuyor.

Ülkede, 2022'de varılan kırılgan ateşkesten bu yana zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Özellikle bu ay Marib'de, tarafların cepheye kuvvet yığmasıyla gerginlik daha da arttı.

Yemen'de, Husi grubunun birçok kuzey vilayetinin kontrolünü ele geçirerek uluslararası alanda tanınan hükümeti başkent Sana'dan kaçmaya zorladığı 2014 sonlarından bu yana iç savaş yaşanıyor.