Yemen'de Filistin ve Lübnan'a Destek Gösterisi
Yemen'de Filistin ve Lübnan'a Destek Gösterisi

10.04.2026 20:41
Yemen'de binlerce kişi, İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle Filistin ve Lübnan'a destek için toplandı.

Yemen'in farklı kentlerinde binlerce kişinin katılımıyla Filistin ve Lübnan'a destek gösterisi düzenlenirken, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıların sürmesinin bölgesel savaşı yeniden başlatabileceği uyarısı yapıldı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin çağrısıyla başkent Sana başta olmak üzere Hudeyde, Sada, Hacce, El-Mahvit, Amran, El-Cevf ve Zemar kentlerinde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Göstericiler Filistin'e destek sloganları attı ve Lübnan ile Filistin'deki direnişe desteklerini yineledi.

Gösterileri organize eden Husilere bağlı Aksa Destek Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, kazandığı başarıdan ötürü İran tebrik edilerek, Arap ve İslam ülkelerine bu başarıdan istifade etme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarıyla tırmanan gerilimin sürmesi durumunda bölgesel savaşın yeniden başlayabileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail karşısında caydırıcılık oluşturma, safların birleştirilmesi ve büyük İsrail projesine karşı çıkılmasının önemine işaret edildi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dün televizyonda yayınlanan konuşmasında Gazze Şeridi, Lübnan ve Suriye'deki sınırlarını genişletmeyi planladıklarını açıklamıştı.

İsrail 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarına devam ediyor.

Kaynak: AA

Filistin, Güncel, İsrail, Lübnan, Yemen, Son Dakika

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5’inci kattan düşüp öldü Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşüp öldü
Metan gazı patlaması meydana gelen bina tahliye edildi Metan gazı patlaması meydana gelen bina tahliye edildi
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
İran’dan İsrail’e uyarı: Zaman daralıyor İran'dan İsrail'e uyarı: Zaman daralıyor
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı

20:45
CHP’den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti
CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti
20:16
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
19:14
İran: Hürmüz’den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
İran: Hürmüz'den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
19:03
Canlı anlatım: Dolmabahçe’de altıncı gol de geldi
Canlı anlatım: Dolmabahçe'de altıncı gol de geldi
18:47
İran, müzakereler başlamadan ’kırmızı çizgimiz’ deyip 2 şart koştu
İran, müzakereler başlamadan 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 şart koştu
