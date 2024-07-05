Yemen'de Gazze'ye Destek Gösterileri Düzenlendi

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Yemen'de başkent Sana başta olmak üzere çeşitli kentlerde yüz binlerce kişi, İsrail ordusunun 9 aydan uzun süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'yle dayanışma gösterileri düzenledi.

Başkent Sana'da İran destekli Husilerin çağrısı üzerine düzenlenen gösteride Gazze'ye destek sloganları atıldı.

Sebin Caddesi ile çeşitli kentlerin meydanlarında bir araya gelen Yemenliler, cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Gösteride, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayan ve ABD ile İsrail ürünlerini boykota çağıran pankart ve afişlerin yanı sıra Yemen ve Filistin bayrakları taşındı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana neredeyse her hafta Yemen'in çeşitli şehirlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor.