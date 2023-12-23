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Yemen'de Gösteri: İsrail Gemilerini Koruma Koalisyonu Bizi Korkutmuyor - Son Dakika
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Yemen'de Gösteri: İsrail Gemilerini Koruma Koalisyonu Bizi Korkutmuyor

Yemen'in başkenti Sana ve çeşitli kentlerde toplanan binlerce kişi, ABD'nin Kızıldeniz'deki koalisyonuna tepki göstermek ve Gazze'ye destek vermek amacıyla gösteri düzenledi. Gösteride İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar protesto edildi ve İsrail ile ABD mallarının boykot edilmesi talep edildi. Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi'nin tehditleri sonrası Kızıldeniz'de İsrail gemilerine yönelik saldırılar gerçekleşmişti.

Yemen\'de Gösteri: İsrail Gemilerini Koruma Koalisyonu Bizi Korkutmuyor
23.12.2023 - 00:33,
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Yemen'in başkenti Sana ve çeşitli kentlerde toplanan binlerce kişi, ABD'nin Kızıldeniz'deki koalisyonuna tepki göstermek ve Gazze'ye destek vermek amacıyla gösteri düzenledi.

"İsrail gemilerini koruma koalisyonu bizi korkutmuyor" sloganıyla düzenlenen gösteride, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar protesto edildi.

Filistin ve Yemen bayrakları açan kalabalık, Gazze'ye destek sloganı attı. Göstericiler ayrıca, İsrail ile ABD mallarının boykot edilmesini içeren dövizler taşıdı.

Diğer kentlerdeki gösterilerde de İsrail'in sivillere dönük işlediği katliamlar ile hastanelerin hedef alınmasına tepki gösterildi.

Kızıldeniz'de saldırılar ve görev gücü

Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri de 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

Buna karşılık olarak, Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, "Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi veya Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını" belirtmiş ve "ABD'yi, İsrail gemilerini korumak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmeye çalışmakla" suçlamıştı.

Kaynak: AA
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