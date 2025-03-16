Yemen'de Hava Saldırısı: 13 Ölü - Son Dakika
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Yemen'de Hava Saldırısı: 13 Ölü

Husiler, ABD ve İngiltere'nin Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısının 13'e yükseldiğini açıkladı.

16.03.2025 02:16
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Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısının 13'e yükseldiğini, 9 kişinin yaralandığını duyurdu.

Husilere bağlı sözde Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, yaptığı yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Asbahi, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısının 13'e yükseldiğini, 9 kişinin yaralandığını belirtti.

Sözcü Asbahi, dün yaptığı açıklamada, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'ya düzenlediği bir dizi hava saldırısında 9 kişinin öldüğünü, 9'unun yaralandığını duyurmuştu.

Sivillerin hedef alınmasını kınadıklarını kaydeden Asbahi, bu saldırıların, savaş suçu ve tüm uluslararası yasa ve sözleşmelerin açık bir ihlali olduğunu ifade etmişti.

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'de Hava Saldırısı: 13 Ölü - Son Dakika

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