Yemen'de Her İki Saatte Bir Bir Kadın Hayatını Kaybediyor

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Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Yemen'de hamilelik veya doğum sırasında her iki saatte bir kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.

UNFPA'nın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Yemen'de önlenebilir anne ölümlerinin yüksek oranda kaydedildiği belirtildi.

Ülkede hamilelik veya doğum sırasında her iki saatte bir kadının yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, ülkede yaklaşık 5,5 milyon kadının üreme sağlığına erişiminin sınırlı olduğu veya hiç olmadığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, yıllardır iç savaşla boğuşan Yemen'de her 10 doğumdan 6'sının profesyonel destek olmaksızın gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.