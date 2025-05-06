Yemen'de Hudeyde Saldırıları: 4 Ölü, 39 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yemen'de Hudeyde Saldırıları: 4 Ölü, 39 Yaralı

Husilerin saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. Acil durum planı devrede.

06.05.2025 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'de İran destekli Husiler, ülkenin batısında yer alan Hudeyde kentine düzenlenen saldırılarda 4 kişinin öldüğünü, 39 kişinin yaralandığını duyurdu.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail savaş uçaklarının Hudeyde Limanı'nı hedef alması sonucu 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca Hudeyde'deki Bacil Çimento Fabrikası'na düzenlenen saldırıda ise 3 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine yönelik saldırılara karşılık olarak İsrail'e, "nitelikli saldırılar" düzenleme tehdidinde bulundu.

Petrol krizine karşılık "acil durum planı" uygulamaya koyuldu

Husiler, ABD'nin Hudeyde'deki Ras İsa Limanı'nda petrol tesislerine yönelik saldırılarının ardından akaryakıt istasyonları için acil durum planını uygulamaya koyduklarını açıkladı.

Husilere ait Yemen Petrol Şirketinden yapılan açıklamada, başkent Sana dahil olmak üzere pek çok kentte yaşanan akaryakıt krizinin ardından mevcut stokların iyi yönetilmesi amacıyla akaryakıt istasyonlarında acil durum planının devreye sokulduğu kaydedildi.

Plana ilişkin ayrıntı verilmeyen açıklamada, planın ABD'nin Ras İsa Limanı'ndaki kritik tesislere yönelik mükerrer saldırıları sonucu uygulamaya konulduğu dile getirildi.

Limandaki tesislerde 17 Nisan'da düzenlenen saldırılarda meydana gelen büyük hasara rağmen teknik ekiplerin 5 gün içinde tesislerin yeniden faaliyete geçmesini sağladığı vurgulanan açıklamada, tesislere yönelik 25 Nisan'da tekrar saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, ABD'nin o tarihten bu yana söz konusu limanı "neredeyse gün aşırı" hedef aldığı ve faaliyete geçmesi için yürütülen çalışmaları sabote ettiği bildirildi.

ABD'nin Ras İsa Limanı'na 17 Nisan'da düzenlediği şiddetli saldırılarda en az 74 kişinin yaşamını yitirdiği, 171 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husiler, ABD'nin Ras İsa Limanı'na yönelik saldırıları nedeniyle Kızıldeniz'e büyük çaplı petrol sızıntısı olduğunu duyurmuştu.

Hudeyde'de 1980'li yılların ortasında faaliyete geçen Ras İsa Limanı, Yemen'in ham petrol ihracatı için inşa edilen ilk liman olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Enerji, Çevre, Dünya, yemen, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Hudeyde Saldırıları: 4 Ölü, 39 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu
Yok böyle kavga Sahanın ortasında birbirlerine girdiler kimse ayıramadı Yok böyle kavga! Sahanın ortasında birbirlerine girdiler kimse ayıramadı
Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun kaldığı otel mühürlendi Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kaldığı otel mühürlendi
U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı Polis sahaya indi U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı! Polis sahaya indi
İsrail askerleri, cinsiyet partisi için Gazze’de yerleşim bölgesini havaya uçurdu İsrail askerleri, cinsiyet partisi için Gazze'de yerleşim bölgesini havaya uçurdu
Galatasaray’dan Osimhen’e özel görülmemiş drone gösterisi şovu Galatasaray'dan Osimhen'e özel görülmemiş drone gösterisi şovu
Altın mı gümüş mü ABD’li banka yatırımcılar için tercihini yaptı Altın mı gümüş mü? ABD'li banka yatırımcılar için tercihini yaptı
Küçük çocuğun masum davranışı, 16 günlük kardeşinin hayatına mal oluyordu Küçük çocuğun masum davranışı, 16 günlük kardeşinin hayatına mal oluyordu
Microsoft, Skype’ı kullanımdan kaldırdı Microsoft, Skype'ı kullanımdan kaldırdı
Amatör Lig’de ilginç anlar Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı Amatör Lig'de ilginç anlar! Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 15:00:33. #7.13#
SON DAKİKA: Yemen'de Hudeyde Saldırıları: 4 Ölü, 39 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.