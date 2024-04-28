Yemen\'de Husi Füzeleriyle Düşürülen ABD İnsansız Hava Aracının Görüntüleri Yayınlandı

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ÇEKİM TARİHİ: 27 Nisan 2024

1. ABD insansız hava aracını düşüren Husi füzelerinden çeşitli görüntüler

2. Yemen'in kuzeyindeki Saada'da bir dağa düşen ABD insansız hava aracının enkazından çeşitli görüntüler

Yemen'deki Husi grubu Cumartesi günü ülkenin kuzeyindeki Saada eyaleti üzerinde uçan ABD'ye ait MQ9 casus insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü gösteren video yayımladı.

Husiler, operasyonun Perşembe gecesi geç saatlerde Suudi Arabistan'ın güney sınırı yakınlarında gerçekleştiğini açıkladı.

Husilere ait Al-Masirah TV tarafından yayımlanan videoda, insansız hava aracının Saada semalarında uçarken kızılötesi termal bir kamera tarafından tespit edildiği görülüyor.

Videoda bir Husi üyesi ile beraberindekilerin insansız hava aracına füze fırlattığı, füzenin sarımsı bir ateşle patlamaya neden olduğu, ardından aracın hızla yere düştüğü görülüyor. Saada, Husi lideri Abdulmalik el Husi'nin kalesi konumunda.

Montajlı videoda bir Husi üyesi insansız hava aracının enkazının yanında durarak "25 Nisan gecesi geç saatlerde Saada üzerinde düşmanca eylemler gerçekleştiren ABD-İngiltere koalisyonuna ait keşif amaçlı insansız hava aracını düşürdük" dedi.

Ellerini havaya kaldırarak Husi grubunun ABD ve İsrail karşıtı sloganlarını atan Husi üyesi, ABD-İngiliz koalisyonuna ait insansız hava araçlarına karşı daha fazla operasyon düzenlemek tehdidinde bulundu.

Husiler Kasım ayında Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını göstermek için Kızıldeniz'den geçen İsrail bağlantılı gemileri, gemi savar balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef almaya başladı.

Kızıldeniz'de konuşlu ABD-İngiliz deniz koalisyonu Ocak ayından bu yana Yemen'deki Husi hedeflerine hava ve füze saldırıları düzenleyerek örgütü caydırmaya çalışsa da bu yaklaşım Husi saldırılarının ABD ve İngiliz ticari ve donanma gemilerini de kapsayacak şekilde genişlemesine neden oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sana'dan bildiriyor.

(XHTV)