Yemen'de Husi Füzeleriyle Düşürülen ABD İnsansız Hava Aracının Görüntüleri Yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yemen'de Husi Füzeleriyle Düşürülen ABD İnsansız Hava Aracının Görüntüleri Yayınlandı

Yemen\'de Husi Füzeleriyle Düşürülen ABD İnsansız Hava Aracının Görüntüleri Yayınlandı

Yemen'deki Husi grubu, ülkenin kuzeyindeki Saada eyaleti üzerinde uçan ABD'ye ait MQ9 casus insansız hava aracının düşürüldüğünü gösteren videoyu yayımladı. Videoda, insansız hava aracının tespit edildiği, füze fırlatıldığı ve aracın yere düştüğü görülüyor. Husi üyesi, düşürülen aracın ABD-İngiltere koalisyonuna ait olduğunu belirterek, daha fazla operasyon düzenleme tehdidinde bulundu. Husi saldırıları, ABD ve İngiliz ticari ve donanma gemilerini de hedef almaya başlamıştır.

28.04.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dosya Boyutu: 138.07 MB

ÇEKİM TARİHİ: 27 Nisan 2024

1. ABD insansız hava aracını düşüren Husi füzelerinden çeşitli görüntüler

2. Yemen'in kuzeyindeki Saada'da bir dağa düşen ABD insansız hava aracının enkazından çeşitli görüntüler

Yemen'deki Husi grubu Cumartesi günü ülkenin kuzeyindeki Saada eyaleti üzerinde uçan ABD'ye ait MQ9 casus insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü gösteren video yayımladı.

Husiler, operasyonun Perşembe gecesi geç saatlerde Suudi Arabistan'ın güney sınırı yakınlarında gerçekleştiğini açıkladı.

Husilere ait Al-Masirah TV tarafından yayımlanan videoda, insansız hava aracının Saada semalarında uçarken kızılötesi termal bir kamera tarafından tespit edildiği görülüyor.

Videoda bir Husi üyesi ile beraberindekilerin insansız hava aracına füze fırlattığı, füzenin sarımsı bir ateşle patlamaya neden olduğu, ardından aracın hızla yere düştüğü görülüyor. Saada, Husi lideri Abdulmalik el Husi'nin kalesi konumunda.

Montajlı videoda bir Husi üyesi insansız hava aracının enkazının yanında durarak "25 Nisan gecesi geç saatlerde Saada üzerinde düşmanca eylemler gerçekleştiren ABD-İngiltere koalisyonuna ait keşif amaçlı insansız hava aracını düşürdük" dedi.

Ellerini havaya kaldırarak Husi grubunun ABD ve İsrail karşıtı sloganlarını atan Husi üyesi, ABD-İngiliz koalisyonuna ait insansız hava araçlarına karşı daha fazla operasyon düzenlemek tehdidinde bulundu.

Husiler Kasım ayında Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını göstermek için Kızıldeniz'den geçen İsrail bağlantılı gemileri, gemi savar balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef almaya başladı.

Kızıldeniz'de konuşlu ABD-İngiliz deniz koalisyonu Ocak ayından bu yana Yemen'deki Husi hedeflerine hava ve füze saldırıları düzenleyerek örgütü caydırmaya çalışsa da bu yaklaşım Husi saldırılarının ABD ve İngiliz ticari ve donanma gemilerini de kapsayacak şekilde genişlemesine neden oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sana'dan bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua

İnsansız Hava Aracı, Yemen, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Husi Füzeleriyle Düşürülen ABD İnsansız Hava Aracının Görüntüleri Yayınlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:40 Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia Kurye cinayet sonrası “Görev tamam“ pozu vermiş Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia! Kurye cinayet sonrası "Görev tamam" pozu vermiş
10:28 İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye’nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye'nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum
08:24 Özgür Özel ilk kez açıkladı: Kardeşim Barış Özel, Adalet Yürüyüşü’nden beri işsiz Özgür Özel ilk kez açıkladı: Kardeşim Barış Özel, Adalet Yürüyüşü'nden beri işsiz
03:43 Karakolda 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili çarpıcı detay Sesi duyan Adıyamanlılar merkeze koşmuş Karakolda 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Sesi duyan Adıyamanlılar merkeze koşmuş
03:17 Binyamin Netanyahu’yu tutuklanma endişesi bastı Telefonu bir an olsun elinden düşürmüyor Binyamin Netanyahu'yu tutuklanma endişesi bastı! Telefonu bir an olsun elinden düşürmüyor
11:10 TikTok’taki rezaletler bitmiyor Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı TikTok'taki rezaletler bitmiyor! Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı
10:43 Kırmızı ışıkta kaza yapan aşırı sağcı İsrailli bakanın kaburgaları kırıldı Kırmızı ışıkta kaza yapan aşırı sağcı İsrailli bakanın kaburgaları kırıldı
08:53 Vekillerin 1 dakikası tehlikede Muhalefetten “Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz“ tepkisi Vekillerin 1 dakikası tehlikede! Muhalefetten "Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz" tepkisi
07:56 Brezilya’da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı Brezilya'da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı
04:47 Baraj göletinde kaybolan adamın cansız bedenine 17 gün sonra ulaşıldı Baraj göletinde kaybolan adamın cansız bedenine 17 gün sonra ulaşıldı
00:01 Volkan Demirel: İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı Volkan Demirel: İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı
23:23 Bülent Uygun, Manaj-Galatasaray iddialarına noktayı koydu: Feriştahı gelse görüşemez Bülent Uygun, Manaj-Galatasaray iddialarına noktayı koydu: Feriştahı gelse görüşemez
23:10 İsrail’de hükümet karıştı Netanyahu’yu tehdit ettiler İsrail'de hükümet karıştı! Netanyahu'yu tehdit ettiler
22:52 Adıyaman’da bir polis, karakolda meslektaşlarına silahla ateş açtı: 2 polis şehit oldu Adıyaman'da bir polis, karakolda meslektaşlarına silahla ateş açtı: 2 polis şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 12:15:31. #1.13#
SON DAKİKA: Yemen'de Husi Füzeleriyle Düşürülen ABD İnsansız Hava Aracının Görüntüleri Yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement