Yemen'de Husi İHA'ları Düşürüldü - Son Dakika
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Yemen'de Husi İHA'ları Düşürüldü

Yemen hükümeti, Hacce'de iki Husi İHA'sı ve bir keşif uçağını düşürdüğünü açıkladı.

20.01.2025 17:18
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Yemen'de hükümet güçlerinin, ülkenin batısındaki Hacce kentinde İran destekli Husilere ait iki insansız hava aracı (İHA) ile bir keşif uçağı düşürdüğü bildirildi.

Yemen ordusundan yapılan açıklamada, Hacce kentine bağlı Hayran beldesindeki 5. Askeri Bölge sınırlarında Husilere ait 2 İHA ve bir keşif uçağının düşürüldüğü kaydedildi.

Husilerin açıklamasında ise hükümete bağlı güçlerle girdikleri çatışmada 2 mensuplarının hayatını kaybettiği belirtildi. Söz konusu olayın yerine ve zamanına ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yaklaşık iki yıldır kısmi sükunetin hakim olduğu ülkede son dönemde yaşananlar sebebiyle çatışmaların yeniden artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

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