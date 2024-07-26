Yemen\'de Husilerin kontrolündeki Sana havaalanında uçuşlar yeniden başladı

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SANA, 26 Temmuz (Xinhua) -- Yemen'de Husilerin kontrolündeki Sana havaalanından gidiş-dönüş uçuşları, Birleşmiş Milletler (BM) destekli bir anlaşmanın ardından Perşembe günü yeniden başladı.

Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunda imzalanan anlaşma, Salı günü BM'nin Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg tarafından duyuruldu. Anlaşma, Sana'dan Ürdün'ün başkenti Amman'a uçuşların yeniden başlamasını ve Hindistan ile Mısır'a yeni rotaların açılmasını içeriyor.

Husiler, Yemen Havayolları'nın gelirlerinin Sana'dan, uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetinin üslerinin bulunduğu Aden'e aktarılmasını protesto etmek amacıyla üç yolcu uçağına el koymuştu. Bu olayın ardından uçuşlar yaklaşık bir aydır askıya alınmıştı.

Öte yandan, Husilere ait El-Mesira televizyonu, Aden'deki Yemen Merkez Bankası'nın Sana'da faaliyet gösteren bankaların lisanslarını geri verdiğini ve uluslararası para transferleri için elektronik sistemi kullanmalarına izin verdiğini de duyurdu.

Anlaşma, savaşan tarafların yaklaşık on yıldır süren iç savaşı sona erdirecek siyasi bir çözüme ulaşmak için müzakerelere devam etmelerini öngörüyor.

Yemen, İran destekli Husi milislerinin 2014 yılının sonlarında ülkenin kuzeydeki birçok bölgeyi ele geçirmesi ve Suudi destekli Yemen hükümetini başkent Sana'dan çıkmaya zorlamasından bu yana çatışmalara sahne oluyor.