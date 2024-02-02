Yemen\'de İsrail\'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Yemen'de on binlerce kişinin katılımıyla İsrail'in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nin halkıyla dayanışma gösterisi düzenlendi.
İran destekli Husilerin çağrısı üzerine, "Zafere kadar Gazze ile birlikte" başlığı altında başkent Sana'da gösteri yapıldı.
Sana'nın Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi. Gösteride, "Ey Gazze, ey Filistin, sizinle beraberdir tüm Yemenliler", "Ey Gazze biz sizinleyiz, siz yalnız değilsiniz" ve "Cihat cihat, tüm halk hazırdır" şeklinde sloganlar atıldı.
Husilerden yapılan yazılı açıklamada, "Yemen halkı Mescid-i Aksa ve Filistin'e destek amacıyla kutsal mücadeleye yönelik faaliyetlerine ve hazırlıklarına devam ediyor. Filistin'deki kardeşlerimize destek amaçlı yürüyüşlerimiz, gösterilerimiz, etkinliklerimiz ve çeşitli faaliyetlerimiz hız kesmeden, yorulmadan devam ediyor." denildi.
Açıklamada, Arap ve İslam dünyası halklarına, liderlerine baskı yaparak, İsrail'e verilen desteğin kesilmesinin sağlanması için onurlu bir duruş sergileme çağrısı yapıldı.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan "Zafere kadar Gazze ile birlikte" adıyla Sana'da düzenlenen protesto ve destek gösterisine ilişkin görüntüleri paylaştı.
Husilere bağlı Al-Masirah kanalı da gösteriyi canlı yayınla aktardı. Başkent Sana'nın yanı sıra Yemen'in farklı kentlerinde de benzer gösteriler gerçekleştirildi.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana, neredeyse her hafta Yemen'in farklı şehirlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor.
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