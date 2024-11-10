Yemen'de Koalisyona Saldırı: 2 Asker Öldü - Son Dakika
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Yemen'de Koalisyona Saldırı: 2 Asker Öldü

Yemen'in Seyun kentindeki askeri kampa düzenlenen saldırıda 2 Suudi asker öldü, 1 asker yaralandı.

10.11.2024 02:16
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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in doğusundaki Hadramut ilinin Seyun kentinde bulunan askeri kampa düzenlenen saldırıda 2 Suudi Arabistanlı askerin öldüğünü, 1 askerin yaralandığını duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Yemen hükümetini destekleyen Arap Koalisyonu ve Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Türki el-Maliki, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Maliki, Hadramut'a bağlı Seyun kentinde Arap Koalisyonu'na ait bir askeri kampa düzenlenen saldırıda Suudi Arabistanlı bir subay ve bir astsubayın hayatını kaybettiğini, bir subayın da yaralandığını ifade etti.

Saldırının 8 Kasım'da meydana geldiğini belirten Maliki, saldırıyı Yemen Savunma Bakanlığından bir kişinin gerçekleştirdiğini aktardı.

Maliki, ölenlerin cenazeleri ile yaralının Suudi Arabistan'a getirildiğini ifade etti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığının altını çizen Maliki, Yemen Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içinde saldırganın yakalanması ve olayın sebeplerinin araştırılması için çalışacaklarını belirtti.

Yemen Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-İryani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.

İryani, "hain ve korkakça terör saldırısı" olarak nitelediği saldırıyı en güçlü ifadelerle kınadığını belirtti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'de Koalisyona Saldırı: 2 Asker Öldü - Son Dakika

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