Yemen'de Mayın Patlamaları Sonucu 41 Sivil Hayatını Kaybetti

Yemen'de 2024'ün başından bu yana mayın patlaması sonucu 41 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Sivil toplum kuruluşu Yemen Mayın Gözlemevi, "4 Nisan Dünya Mayın Farkındalık Günü" münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.
Buna göre, Yemen'in birçok vilayetinde mayınlar ve patlamamış mühimmat, başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivillerin hayatına mal olmaya devam ediyor.
Yemen'in farklı vilayetlerinde 1 Ocak'tan bugüne kadar çoğu çocuk ve kadın, 41 sivil hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı.
Yaralananların bir kısmında kalıcı sakatlık meydana geldi.
Mayın ve mühimmat patlamaları ülkenin batısındaki Hudeyde başta olmak üzere daha çok güneybatıdaki Lahec, Taiz, orta kesimlerdeki Beyda ve Marib, kuzeydeki Cevf, Saada ve Hacce vilayetlerinde yaşanıyor.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, temmuz ayındaki açıklamasında infilak etmemiş mühimmatın milyonlarca Yemenlinin hayatını tehdit ettiği konusunda uyarmıştı.
Yemen'deki iç savaş ve can alan mayınlar
Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Yemen hükümeti ve insan hakları kuruluşlarının raporlarına göre Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.
İnsan hakları örgütlerinin değerlendirmelerine göre, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla "mayın mağduru" bulunuyor.
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