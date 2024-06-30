Yemen'de Mayın Patlaması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Yemen'in batısındaki El-Hudeyde vilayetinde mayın patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yemen Mayın Gözlemevinin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hudeyde'nin güneyindeki Ed-Direyhimi ilçesinde bir karı kocanın, motosikletle tarladaki işlerinden dönerken mayının infilak etmesi sonucu öldüğü kaydedildi.

Ölenlerin Hiba Keddaf (34) ve Aişe Badi (23) olduğu aktarılan açıklamada, mayını kimin döşediğine ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'deki iç savaş ve can alan mayınlar

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları kuruluşlarının raporlarına göre, Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Bu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

İnsan hakları örgütlerinin değerlendirmelerine göre, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla "mayın mağduru" bulunuyor.