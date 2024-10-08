Yemen'de Öğrencilerden İsrail Protestosu - Son Dakika
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Yemen'de Öğrencilerden İsrail Protestosu

Hudeyde'de yüzlerce öğrenci, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarını protesto etti.

08.10.2024 19:21
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Yemen'in Hudeyde kentinde yüzlerce öğrenci, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'da sürdürdüğü yıkıcı saldırıları protesto etti.

Aksa Tufanı'nın birinci yılında, Husilerin kontrolündeki Hudeyde kentine bağlı Bacil beldesinde düzenlenen gösteriye yüzlerce öğrenci katıldı.

Filistin, Lübnan ve Yemen bayraklarının yanı sıra Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın resimlerini taşıyan öğrenciler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'da sürdürdüğü soykırım savaşına tepki gösterdi.

Gösteriyi düzenleyen Husilerden yapılan yazılı açıklamada, "Aksa Tufanı ümmetin en adil savaşlarından biridir, düşmanların ölmesini istediği Filistin davasına yeniden hayat kazandırmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "İsrail'in Filistin ve Lübnan halklarına karşı sürdürdüğü soykırım savaşı ve katliamların, cihat ve direniş tercihinin doğruluğunu gösterdiği ve Aksa Tufanı'nın bu düşman oluşumla (İsrail) birlikte yaşamanın mümkün olmadığını teyit ettiği" vurgulandı.

Kaynak: AA

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