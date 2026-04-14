Yemen'de Sel Felaketi: 22 Ölü, 12 Bin Aile Yerinden Edildi
Yemen'de Sel Felaketi: 22 Ölü, 12 Bin Aile Yerinden Edildi

14.04.2026 23:41
Taiz'deki şiddetli yağışlar 22 can aldı, 12 bin aile yerinden oldu. Acil insani müdahale gerekiyor.

Yemen'in güneyindeki Taiz kentinde mart ortasından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 22 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Taiz Yerel Yönetimler Bakanı Bedr Baselma başkanlığında düzenlenen komite toplantısında, vilayet genelinde sel felaketinin yol açtığı hasara ilişkin raporlar ele alındı.

Baselma, sel felaketinde 22'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin kayıp veya yaralandığını, yüzlerce evin hasar gördüğünü ve 12 binden fazla ailenin yerinden edildiğini belirtti.

Mart ayının son günlerinden bu yana altyapı, yollar, tarım arazileri ve ekonomik kaynaklarda ciddi hasar meydana geldiğini ifade eden Baselma, geniş çaplı insani müdahaleye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Baselma başkanlığındaki hükümet heyeti bu sabah, sel hasarını yerinde incelemek üzere geçici başkent Aden'den Taiz'e gitmişti.

Uzun yıllardır süren çatışmalar nedeniyle altyapının zayıf olduğu Yemen'de, sellerin etkisinin daha da arttığı ve temel hizmetlerin kırılganlığının bölge halkının yaşadığı zorlukları derinleştirdiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

