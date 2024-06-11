Yemen'de Tekne Kazasında 49 Göçmen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yemen'de Tekne Kazasında 49 Göçmen Hayatını Kaybetti

Yemen\'de Tekne Kazasında 49 Göçmen Hayatını Kaybetti

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'in güneydoğusundaki Şebve ili açıklarında meydana gelen tekne kazasında en az 49 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazada 31 kadın ve 6 çocuk da hayatını kaybederken, 140 kişi ise kayıp durumda. IOM Sözcüsü Mohammedali Abunajela, bu trajedinin göç sorunlarına acil çözüm bulma ve göç yollarında düzensiz göçmenlerin güvenliğini sağlama konusunda işbirliğinin önemini vurguladı. Hayatta kalanlara destek sağlamak ve arama kurtarma faaliyetlerini geliştirmek için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

11.06.2024 14:39
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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'in güneydoğusundaki Şebve ili açıklarında 10 Haziran'da meydana gelen tekne kazasında en az 49 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini açıkladı.

IOM Sözcüsü Mohammedali Abunajela, Yemen açıklarında yaşanan tekne kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Abunajela, "Yemen açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu en az 49 düzensiz göçmen öldü ve 140 kişi ise kayıp. Korkunç trajedide hayatını kaybedenlerin arasında 31 kadın ve 6 çocuk da bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Yaşanan trajedinin, göç sorunlarına acil çözüm bulmak ve göç yollarında düzensiz göçmenlerin emniyetini sağlamak için beraber hareket etmenin önemini ortaya koyduğunu belirten Abunajela, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Abunajela, hayatta kalanlara destek sağlayarak bölgede arama ve kurtarma faaliyetlerini geliştirmeye kararlı olduklarını kaydetti.

Şebve iline bağlı Radum ilçesi Kaymakamı Hadi Harma, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etiyopya'dan gelen yaklaşık 250 düzensiz göçmeni taşıyan bir teknenin Radum sahiline yanaştığı sırada çok sayıda kişinin tekneden denize düştüğünü bildirmişti.

Düzensiz göçmenlerin, Radum açıklarında kıyıya yaklaşık bir deniz mili uzaklıktayken tekneden düştüğünü aktaran Harma, 26'sı kadın, 12'si erkek 38 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'de Tekne Kazasında 49 Göçmen Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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