Yemen'de yerinden edilenlerin sayısı 281 bine ulaştı, BMMYK'nin Taiz'de personeli yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yemen'de yerinden edilenlerin sayısı 281 bine ulaştı, BMMYK'nin Taiz'de personeli yok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BMMYK Sözcüsü Babar Baloch, Yemen'de çatışmaların tırmanması nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 281 bine ulaştığını bildirdi. Baloch, sayının her hafta arttığını, Taiz'de BMMYK'nin sahada personeli bulunmadığını ve güvenlik sorunlarının erişimi kısıtladığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, çatışmaların yaşandığı Yemen'de yerinden edilenlerin sayısının 281 bine ulaştığını bildirdi.

Baloch, AA muhabirinin "Yemen'de çatışmalar devam ediyor. Yerinden edilenlerin sayısı en son 268 bin olarak açıklanmıştı. Bu sayı artmaya devam ediyor mu? Kuşatma altındaki Taiz kentine erişiminiz var mı?" sorusunu yazılı olarak yanıtladı.

Yemen'de çatışmaların şiddetlenmesi, yeni cephelere yayılması ve son dönemdeki tırmanış nedeniyle yerinden edilen insanların sayısının düzenli olarak arttığına işaret eden Baloch, "Bugün itibarıyla bu sayı 281 bine ulaşmış durumda. Üstelik bu sayı her hafta daha da yükseliyor." ifadelerini kullandı.

Baloch, bunun son dönemdeki çatışmaların tırmanışından önce Yemen içinde halihazırda yerinden edilmiş 5,2 milyondan fazla insana ek olarak ortaya çıktığının altını çizdi.

Taiz ve çevresinde yaşanan çatışmalar ve kötüleşen güvenlik durumunun bölgeye erişimi kısıtladığına ve ana yolların dahi kesilmesine yol açtığına değinen Baloch, "BMMYK'nin Taiz'de sahada görevli personeli bulunmuyor. Şehirde ortak çalıştığımız bir kuruluş mevcut ancak kötüleşen güvenlik koşulları nedeniyle faaliyetleri oldukça kısıtlı." değerlendirmesinde bulundu.

Baloch, Yemen ile ilgili durumun değişkenliğine işaret ederek, bu nedenle tüm bu verilerin her geçen gün değiştiğini vurguladı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
PolitikaGüncelBmmykYemenDünyaTaizSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı 10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
Fenerbahçe’de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı
Türk aileyi kapıdan içeri sokmadılar İşte şaşırtan kuralın detayları Türk aileyi kapıdan içeri sokmadılar! İşte şaşırtan kuralın detayları
Katliam göz göre göre gelmiş 29 kez rehberlik verilmiş ama gerekli adım atılmamış Katliam göz göre göre gelmiş! 29 kez rehberlik verilmiş ama gerekli adım atılmamış
Hamile kalan zihinsel engelli yeğenin bebeğinin babası çıkan dayıya 24 yıl hapis Hamile kalan zihinsel engelli yeğenin bebeğinin babası çıkan dayıya 24 yıl hapis
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
14:03
Sadettin Saran adliyede Yeni imajını görenler tanıyamadı
Sadettin Saran adliyede! Yeni imajını görenler tanıyamadı
13:53
Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşı pişman ettiler
Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşı pişman ettiler
13:31
İsrail’de sandıklar kuruldu İngilizlerden çok konuşulacak Netanyahu iddiası
İsrail'de sandıklar kuruldu! İngilizlerden çok konuşulacak Netanyahu iddiası
13:22
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
13:13
Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı
Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
12:58
Seçim öncesi Trump’ı zora sokacak tecavüz suçlaması
Seçim öncesi Trump'ı zora sokacak tecavüz suçlaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 14:48:15. #.0.3#
SON DAKİKA: Yemen'de yerinden edilenlerin sayısı 281 bine ulaştı, BMMYK'nin Taiz'de personeli yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei