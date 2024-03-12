Yemen'deki Husi Grubu, ABD'ye Ait Gemiye Füze Saldırısı Düzenledi

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SANA, 12 Mart (Xinhua) -- Yemen'deki Husi grubu, Kızıldeniz'de ABD'ye ait Pinocchio adlı gemiye füze saldırısı düzenledi.

Milislerin askeri sözcüsü Yahya Sarea, Salı günü Husilere ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan yazılı açıklamasında hedefin başarılı şekilde vurulduğunu belirtti.

Sarea ayrıca Husilerin Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma göstermek için Ramazan ayında saldırılarını yoğunlaştırmayı planladığını söyledi.

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu, Pazartesi günü Husilerin kontrolündeki Hudeyde limanının 71 deniz mili güneybatısında Liberya bandıralı Pinocchio adlı konteyner gemisinde bir hadise meydana geldiğini duyurdu. Olayda can kaybı ya da gemi hasarı bildirilmedi.

Husilere ait medya kuruluşları ise ABD-İngiliz koalisyonu olarak tanımladıkları güçlerin Pazartesi günü Hudeyde limanı çevresindeki bölgelere dokuz hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Yerel kaynaklar bu saldırıların Husilerin kontrolündeki askeri mevzileri hedef aldığını aktardı.

Husiler, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarına misilleme yapmak amacıyla Kasım ayından bu yana Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde ticari gemi taşımacılığını giderek artan yoğunlukta hedef alıyor.

Buna karşılık, ABD ve İngiltere de Ocak ayının ortasından itibaren Yemen'deki Husi hedeflerine hava ve füze saldırıları düzenliyor. Ancak bu saldırılar grubu caydırmak ya da kabiliyetlerini azaltmaktan ziyade Husi güçlerinin gerilimi daha da tırmandırmasına yol açıyor.