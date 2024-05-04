Yemen'deki Husi Grubu, İsrail Bağlantılı Ticari Gemilere Karşı Saldırılarını Genişletti

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SANA, 4 Mayıs (Xinhua) -- Yemen'deki Husi grubu, balistik füze saldırılarını Akdeniz'den geçen İsrail bağlantılı tüm ticari gemileri kapsayacak şekilde genişlettiğini duyurdu.

Husi askeri sözcüsü Yahya Sarea Cuma günü televizyonda yaptığı açıklamada grubun bölgedeki askeri tırmanışının dördüncü aşamasını detaylandırırken "Akdeniz'de İsrail'e giden ya da İsrail ile bağlantısı olan tüm gemilere ve erişimimiz dahilindeki herhangi bir bölgeye saldıracağız" dedi.

Sarea, "Bu kararın uygulanmasına şu an itibarıyla başlanıyor" diye konuştu.

Sözcü ayrıca İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik bir askeri operasyon başlatması halinde Husilerin İsrail limanlarıyla iş yapan tüm gemi ve şirketleri hedef alacağı ve "bu şirketlere ait tüm gemilerin" Kızıldeniz, Umman Denizi ve Akdeniz'den geçişlerini "varış noktaları ne olursa olsun" engelleyeceği uyarısında bulundu.

Sarea, "İsrail savaşı durdurana ve Gazze Şeridi üzerindeki ablukayı kaldırana kadar askeri tırmanışa devam etmekte tereddüt etmeyeceğiz" diye ekledi.