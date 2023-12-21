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Yemen'deki Husi lideri ABD'yi tehdit etti - Son Dakika
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Yemen'deki Husi lideri ABD'yi tehdit etti

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'nin İran destekli Husi milislere savaş açması halinde ABD gemilerine saldıracaklarını açıkladı. Husi lideri, ABD'nin bölgedeki çıkarlarını hedef alacaklarını belirtti.

Yemen\'deki Husi lideri ABD\'yi tehdit etti
21.12.2023 - 14:38,
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SANA, 21 Aralık (Xinhua) -- Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Washington'un İran destekli Husi milislere savaş açması halinde Ortadoğu'daki ABD gemilerine saldıracakları uyarısında bulundu.

El-Husi, Husilere ait el-Mesire TV'de yayımlanan konuşmasında, "Amerikalılar Hamas'a verdiğimiz destekten dolayı bizi hedef alarak ya da bize savaş açarak gerilimi daha da tırmandırmak gibi bir aptallık ederse buna kayıtsız kalmayız" dedi.

Yetkili, "ABD bizi hedef alırsa, biz de füzelerimiz, dronelarımız ve askeri operasyonlarımızla ABD'nin savaş gemilerini ve bölgedeki çıkarlarını hedef alarak misillemede bulunuruz" diyerek uyardı.

Husi liderinin söz konusu tehdidi, ABD'nin Pazartesi günü Husilerin Kızıldeniz'den geçen gemilere yönelik füze ve drone saldırılarının önüne geçmek üzere 10 ülkeden oluşan bir koalisyon kurduğunu açıklamasının ardından geldi.

ABD liderliğindeki çok uluslu askeri koalisyonda İngiltere, Fransa ve İtalya da yer alıyor.

Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına son vermesi ve bölgeye gıda ve ilaç sevkiyatı yapılması talebiyle, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nden geçen İsrail bağlantılı ticari gemilere yönelik saldırılarını artırdı ve bunları sürdürme sözü verdi.

Husiler, başkent Sana ile dünya ticaretinin yüzde 12'sinin geçiş yaptığı Kızıldeniz kıyısındaki stratejik liman kenti Hudeyde de dahil olmak üzere Yemen'in kuzeyinin büyük bölümünü kontrol ediyor.

Kaynak: Xinhua
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