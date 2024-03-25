Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve Avrupa'ya yapılan petrol ihracatının yarı yarıya azaltılması çağrısında bulundu.
Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, Husilere ait El-Mesire televizyon kanalına konuya ilişkin açıklama yaptı.
Husi, "Arapların ellerinde (Gazze savaşını durdurmak için) birçok kart var. Eğer bunları kullanmak isteselerdi kullanırlardı ve bunun büyük sonuçları olur." dedi.
Arap ve İslam ülkelerinin rejimlerine petrol türevlerinin ABD ve Avrupa'ya ihracatını yüzde 50'ye indirmeleri çağrısında bulunan Husi, bu adımın, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarını durdurmaya yönelik yansımaları olacağını belirtti.
Husi, Yemen'de devam eden çatışmayı sona erdirmek için Suudi Arabistan ile siyasi konuda ilkeler, insani konuda ise genel bir çerçeve üzerinde anlaşmaya vardıklarını söyledi.
Yemen'deki iç savaş ve siyasi çözüm çabaları
Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Yemen'de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın hazırlanması için Suudi Arabistan ve Umman aylardır Yemen hükumeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.
Son Dakika › Güncel › Yemen'deki Husiler, ABD ve Avrupa'ya petrol ihracatını azaltma çağrısı yaptı - Son Dakika
Kontrolden çıkıp karşı şeride geçti: Hurdaya dönen Tofaş otomobilde kurtulan olmadı. Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si aynı araçta olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde D-100 kara yolunda yeni açılan Kozluk Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, isimleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 3 gönüllü arkadaş, atadan kalma Ramazan davulculuğu geleneğini yaşatmaya çalışıyor. Kamyonetlerinin kasasına binerek mahalle mahalle gezen gençler, davullar ve maniler eşliğinde vatandaşları sahura kaldırıyor. Geleneğin devam etmesi ve Ramazan duygusunun yaşanması için çaba sarf ediyorlar.
Kayseri'de polis ekipleri, geçtiğimiz salı günü gerçekleşen cinsel saldırı olayına karışan şüpheliyi 270 saatlik kamera izlemesi sonucu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu. Lalapaşa Mahallesi'nde yalnız yaşadığı belirtilen Mehmet Demirel'in yakınları, haber alamayınca durumu polise bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Demirel'in öldüğü tespit edildi. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken polis soruşturma başlattı.
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç karıştı ve 2'si aynı araçta olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde marketinden ürün çaldığı iddiasıyla bir çifti evine kadar takip eden market sahibi, tartıştığı adamı ve kadını tabancayla vurdu. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, market sahibi şüphelinin de hırsızlıktan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Senegal'de cumhurbaşkanı seçiminde oy sayımı devam ederken, muhalif lider Ousmane Sonko yerine yarışa giren Bassirou Diomaye Faye'in destekçileri galibiyet kutlaması yaptı. Faye taraftarları, adaylarının ilk turda oyların yüzde 50'den fazlasını aldığı iddiasıyla başkent Dakar'da sokaklara döküldü. Faye oyların yüzde 57'sini, en yakın rakibi ise oyların yüzde 31'ini aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?