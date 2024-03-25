Yemen'deki Husiler, ABD ve Avrupa'ya petrol ihracatını azaltma çağrısı yaptı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve Avrupa'ya yapılan petrol ihracatının yarı yarıya azaltılması çağrısında bulundu.

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, Husilere ait El-Mesire televizyon kanalına konuya ilişkin açıklama yaptı.

Husi, "Arapların ellerinde (Gazze savaşını durdurmak için) birçok kart var. Eğer bunları kullanmak isteselerdi kullanırlardı ve bunun büyük sonuçları olur." dedi.

Arap ve İslam ülkelerinin rejimlerine petrol türevlerinin ABD ve Avrupa'ya ihracatını yüzde 50'ye indirmeleri çağrısında bulunan Husi, bu adımın, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarını durdurmaya yönelik yansımaları olacağını belirtti.

Husi, Yemen'de devam eden çatışmayı sona erdirmek için Suudi Arabistan ile siyasi konuda ilkeler, insani konuda ise genel bir çerçeve üzerinde anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Yemen'deki iç savaş ve siyasi çözüm çabaları

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın hazırlanması için Suudi Arabistan ve Umman aylardır Yemen hükumeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.