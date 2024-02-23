Yemen\'deki Husiler, ABD ve İngiltere\'ye ait savaş uçaklarının Hudeyde\'ye hava saldırısı düzenlediğini açıkladı

Yemen'deki Husiler, ABD ile İngiltere'nin ülkenin batısındaki Hudeyde kentine 3 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Husilere ait Al-Masirah kanalının haberine göre, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları, Hudeyde kentine bağlı es-Salif ilçesindeki Ras İsa bölgesini 3 defa hedef aldı.
Haberde, saldırıların ayrıntısına ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.
Hudeyde, uzun bir kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra hayati önemi bulunan üç limanı içermesi nedeniyle Yemen'in en önemli kentlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Yemen medyasına göre Husilerin kontrolü altındaki es-Salif sahil bölgesi, hayati önem taşıyan bir limana ev sahipliği yapıyor.
ABD ve İngiltere, Husilerin Kızıldeniz'de İsrail gemileri ve müttefiklerini hedef alan saldırılarına yanıt olarak Hudeyde kentine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.
Husiler, 21 Şubat'ta, ABD ile İngiltere'nin ülkenin batısındaki Hudeyde kentine 11 hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.
Kızıldeniz'deki durum
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
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