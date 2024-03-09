Yemen'deki Husiler, ABD'ye ait gemi ve muhripleri füzelerle hedef aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi ile Kızıldeniz'de ABD'ye ait gemi ve muhripleri çok sayıda füzeyle hedef aldıklarını açıkladı.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, saldırıya dair X sosyal platformundan açıklama yaptı.
Sözcü Seri, deniz ve hava kuvvetlerinin ABD'ye ait gemi ve bazı muhriplere iki nitelikli saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Birinci saldırının, Aden Körfezi'ndeki Amerikan gemisi "PROPEL FORTUNE"a yönelik olduğu ve geminin, çok sayıda füzeyle hedef alındığını belirten Seri, ikinci saldırıda ise Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde bulunan bazı Amerikan muhriplerinin vurulduğunu ifade etti.
Seri, her iki saldırıda da 37 dron kullanıldığını belirtti.
Husilere ait güçlerin "mazlum Filistin halkına destek ve yardım etme konusunda dini, ahlaki ve insani görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini" aktaran Seri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları duruncaya ve Filistin halkına uygulanan abluka kaldırılana kadar Kızıldeniz ve Umman Denizi'ndeki saldırıların süreceğini kaydetti.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
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