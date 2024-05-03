Yemen\'deki Husiler İsrail\'e tepki olarak yeni adım hazırlığında

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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara devam etmesi halinde, "gerginliği tırmandıracak yeni bir adıma" hazırlandıklarını duyurdu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin açıklaması, haber ajansı SABA'da yer aldı.

Abdulmelik el-Husi, "İsrail'in ABD'yle birlikte Filistin halkına yönelik saldırılarının devam etmesi halinde, gerginliği tırmandırmak için yeni bir adıma hazırlandıklarını" belirtti.

Gazze'de olası bir ateşkes halinde bile İsrail ile olan çatışmalarının kalıcı olduğunu savunan Husi, bunun İsrail'in "gasp, saldırı ve işgale devam etmesinden kaynaklandığını ve tüm Filistin topraklarından çıkıncaya kadar çatışmanın devam edeceğini" aktardı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.